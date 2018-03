Verwirrter Mann will in Polizeiwache einbrechen

Ein 36-Jähriger, der sich auf dem Weg von Polen nach Frankreich befand, versuchte am Sonntag gegen 21.10 Uhr gewaltsam in die Polizeiwache Brodenbach einzudringen, um sich dort einen Schluck Wasser zu besorgen.

Brodenbach – Ein 36-Jähriger, der sich auf dem Weg von Polen nach Frankreich befand, versuchte am Sonntag gegen 21.10 Uhr gewaltsam in die Polizeiwache Brodenbach einzudringen, um sich dort einen Schluck Wasser zu besorgen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie der Mann versuchte, die Fensterscheiben der Polizeiwache mit einer Mülltonne einzuschlagen, mit einem Messer auf die Eingangstür der Wache einstach und versuchte, das Fliegengitter an einem Fenster anzuzünden.

Da die Polizeiwache nachts nicht besetzt ist, Alarm jedoch ausgelöst wurde, erschienen kurze Zeit später Beamte der Polizeiinspektion Koblenz 2 in dem Moselort und konnten dort den Eindringling überwältigen. Der Mann, der einen verwirrten und verwahrlosten Eindruck machte, wurde zur weiteren Klärung des Sachverhalts zur Dienststelle gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der 36-Jährige bereits am frühen Nachmittag bei den Beamten der Polizeiwache Brodenbach vorstellig wurde und dort erläuterte, dass er sich von mehreren Personen verfolgt fühle. Nachdem der Durchreisende beruhigt werden konnte, und kein strafrechtlicher Hintergrund zu erkennen war, konnte er wieder gehen. Abends wollte er dann nochmals zur Polizei, um dort ein Glas Wasser zu bekommen. Da aber niemand öffnete, versuchte er mit Gewalt in das Gebäude einzudringen. Am diesem entstand ein Gesamtschaden von mehr als 2000 Euro. Wegen des Verhaltens des 36-Jährigen mussten die Beamten von einer weiteren Eigen- und Fremdgefährdung ausgehen. Daher wurde der Mann noch am Sonntag in die Rhein-Mosel-Fachklinik nach Andernach gebracht.