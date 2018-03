VCD meint: Koblenzer Straßen sind für Kinder gefährlich

157 Kinder bis 14 Jahre sind in den Jahren 2008 bis 2011 auf den Koblenzer Straßen bei Unfällen verletzt oder getötet worden – allein 41 waren es im vergangenen Jahr. 134 Jugendliche zwischen 15 und 17 sind in den vier Jahren im Straßenverkehr zu Schaden gekommen. Diese Zahlen legt der Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Rahmen seines bundesweiten Städtechecks vor. Und der rheinland-pfälzische Landesverband des Klubs zieht dabei auch für Koblenz ein negatives Fazit: Die Entwicklung lasse auf weiteren dringenden Handlungsbedarf in die Verkehrssicherheit der Stadt schließen. Im Koblenzer Polizeipräsidium sieht man das anders.

Koblenz – 157 Kinder bis 14 Jahre sind in den Jahren 2008 bis 2011 auf den Koblenzer Straßen bei Unfällen verletzt oder getötet worden – allein 41 waren es im vergangenen Jahr. 134 Jugendliche zwischen 15 und 17 sind in den vier Jahren im Straßenverkehr zu Schaden gekommen. Diese Zahlen legt der Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Rahmen seines bundesweiten Städtechecks vor. Und der rheinland-pfälzische Landesverband des Klubs zieht dabei auch für Koblenz ein negatives Fazit: Die Entwicklung lasse auf weiteren dringenden Handlungsbedarf in die Verkehrssicherheit der Stadt schließen. Im Koblenzer Polizeipräsidium sieht man das anders.

Seit 2010 untersucht der VCD für seinen Städtecheck die Entwicklung der Verunglücktenzahlen in den deutschen Großstädten. Aus den Zahlen wird eine Verunglücktenrate je 1000 Kinder oder Jugendliche ermittelt. In Rheinland-Pfalz standen Mainz, Ludwigshafen, Trier und Koblenz im Fokus. Das Ergebnis ist nach Ansicht des Klubs erschreckend. Drei der vier Städte hätten gerade bei der Verunglücktenrate der Jugendlichen über die Jahre eine Zunahme aufzuweisen – obwohl der Trend bundesweit eher positiv sei. Das betonte die VCD-Landesvorsitzende Helga Schmadel in einer Pressemitteilung. Nur für die Stadt Mainz gab es ein gutes Zeugnis. In den drei anderen Städten sei eine negative Entwicklung aus den Zahlen abzulesen.

Koblenz liegt über dem Schnitt

Mittendrin in der Negativbilanz aus Sicht des Klubs: Koblenz. Zwischen 2008 und 2011 wurden 134 Jugendliche bei Unfällen in Mitleidenschaft gezogen. 11,07 Verunglückte je 1000 Jugendliche: Das bedeute einen Zuwachs von 5,1 Prozent bei der Verunglücktenrate. Und damit liege die Stadt weit über dem Schnitt vergleichbarer Städte.

Bei den Kindern ist die Steigerung, die der VCD ermittelt hat, sogar noch deutlicher: Um 7 Prozent ging es rauf auf 2,95 pro 1000 Verunglückte zwischen 0 und 14 Jahren in den vergangenen vier Jahren.

Im Koblenzer Polizeipräsidium reagiert man überrascht auf die bundesweite Veröffentlichung des VCD – und auf die Schlüsse, die der Klub aus den Zahlen zieht. Die Analysen der Polizei zeichnen nämlich ein ganz anderes Bild: Die Zahl der tatsächlich an Unfällen beteiligten Kinder sei seit Jahren rückläufig – so wie die Zahl der Unfälle mit schweren Folgen insgesamt, betont Cornelia Blesius von der Koblenzer Polizeidirektion.

Für die Polizei sind nicht die nackten Zahlen der Verunglückten interessant, sondern die Zahl der tatsächlich Beteiligten. „Und nur diese Betrachtung der beteiligten Personen ist für die Bekämpfung der Hauptunfallursachen eine tragfähige Grundlage“, betont Cornelia Blesius. Aktiv beteiligt, als Verursacher oder direkt Betroffener, seien in den untersuchten vier Jahren aber nur 114 Kinder gewesen. Der VCD nennt die Zahl 157. Was also ist mit den fehlenden Kindern? „Bei den übrigen 43 Kindern handelt es sich um mitfahrende Kinder in Fahrzeugen, ohne direkte Unfallbeteiligung im Sinne der Verkehrsunfallerfassung“, erläutert Blesius. Die Gruppe der Jugendlichen zwischen 15 und 17 wird durch die Polizei gar nicht gesondert untersucht und ausgewertet, weil diese nicht als Hauptrisikogruppe gilt – ganz anders als die der 18- bis 24-Jährigen, also der jungen Fahrer.

Polizei: Arbeit trägt Früchte

Die Bedenken zu Ansatz und Methodik des VCD einmal außen vor gelassen, kann man im Präsidium selbst die Schlüssedes Klubs aus den eigenen Berechnungen nicht nachvollziehen. Schließlich, so Blesius, liege Koblenz danach nur knapp schlechter als Mainz, stehe aber deutlich besser als Ludwigshafen und Trier da. Insgesamt sieht man sich bei der Koblenzer Polizei eher darin bestärkt, dass die gezielte Verkehrssicherheitsarbeit Früchte getragen hat.

Klar, dass der VCD das völlig anders sieht. Die Erkenntnisse des Städtechecks sollen jetzt die Diskussion über die Verkehrssituation in den Städten neu beleben, hofft die Landesvorsitzende Schmadel. Und einer Kernforderung des Verkehrsclubs neuen Auftrieb geben: der Forderung nach einer Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften.

