Vallendar: 18-Jähriger schlägt und beleidigt Polizisten

Aus unserem Archiv

Vallendar

Ein 18-jähriger Mann aus Plaidt hat sich am Freitagabend in Vallendar der Festnahme durch die Polizei widersetzt und dabei Beamte beleidigt und geschlagen. Die Polizei war von Anwohnern gegen 22.15 Uhr in die Hellenstraße gerufen worden, wo sich mehrere Jugendliche aufhielten, die offensichtlich betrunken waren. Der 18-Jährige soll sogar gegen den dort ansässigen Einkaufsmarkt uriniert haben.