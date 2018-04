Ruth A. Duchstein ist tot. Die das literarische Leben in Koblenz und Umgebung so lange nachhaltig beeinflussende Frau erlag am Mittwoch im Alter von 61 Jahren einer schweren Krankheit. Für Buchfreunde, für Literaturliebhaber ist das nicht nur am Rhein-Mosel-Eck eine schmerzhafte Nachricht. Denn viele nannten sie „meine Buchhändlerin“ – eine Redewendung der Wertschätzung, die Vertrautheit, Verlässlichkeit, Kundigkeit, Dauerhaftigkeit zum Ausdruck bringt.

Der literaturinteressierte Kunde ließ sich beim Besuch im Koblenzer Stammhaus der Buchhandlung Reuffel gern von ihr beraten; ließ sich von ihr gern über Neuerscheinungen und noch unbekannte interessante Autoren orientieren; ...

Lesezeit für diesen Artikel (463 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.