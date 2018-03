„Touristen“ der ungebetenen Art: Wie Verkehrsrowdys und Gaffer für Probleme während des Hochwassers sorgen

Die Absperrung kurz beiseitegeschoben, schnell noch das Smartphone gezückt und dann ein paar Fotos gemacht. So oder so ähnlich hat es sich in den vergangenen Tagen an Rhein und Mosel zuhauf abgespielt. Egal, ob für das beste Bild oder den schnellstens Weg von A nach B: Der Hochwassertourismus gepaart mit uneinsichtigen Verkehrsteilnehmern hat für Verdruss bei Behörden und Einsatzkräften gesorgt.

Mal schnell ein Bild vom Hochwasser machen – diese Szene gab es während der steigenden Pegel an Rhein und Mosel zu Hauf zu sehen. Dass die Hochwassertouristen dabei häufig Einsatzkräfte und Anwohner nerven, ist ihnen meistens allerdings nicht bewusst. Foto: Andreas Egenolf

In Winningen blieb eine Frau in der Nacht zum Montag beispielsweise mit ihrem Cabrio in der vollgelaufenen Unterführung an der gesperrten Bundesstraße 416 stecken. Die Feuerwehr musste am Wochenende bei Linz am Rhein gleich drei Autofahrer befreien. Alle hatten trotz Durchfahrtsverbot die Hochwassergefahr unterschätzt.

In Vallendar war die Lage unterdessen durchwachsen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung sowie der Pendler hat die Absperrung der Bundesstraße 42 gut angenommen, berichtet der VG-Bürgermeister. Leider gab es dieses Mal aber das andere Extrem. „Manche Leute nehmen auf Leib und Leben anderer keine Rücksicht“, sagt Fred Pretz. So wäre es beispielsweise vorgekommen, dass Autofahrer trotz Durchfahrtsverbot gefährlich nah an Mitarbeitern des Ordnungsamtes vorbeigefahren sind oder diese beschimpft haben. „,Geh' auf Seite, sonst fahr' ich dich um', ist nur einer der Sätze, die sich die Mitarbeiter anhören mussten.“ Das sei zwar nur vereinzelt passiert, „aber das ist in dieser Form noch nie vorgekommen“, betont der VG-Chef.

Was in Vallendar wie auch vielerorts unabhängig davon zu beobachten war: Nicht nur am Wochenende setzten Besucherströme an Rhein und Mosel ein, die vom Hochwasser anscheinend magisch angezogen wurden. Für Arnd Lenarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weißenthurm, ein Unding. „Da erlebst du Dinger, die du nicht für möglich hältst.“ Während beispielsweise in der Becherstraße in Weißenthurm ein provisorischer Damm von den Einsatzkräften errichtet wurde, fuhr eine Frau mit ihrem Auto bis an die dahinterliegenden Stege heran. Laut Lenarz habe die Frau dann gefragt, wo denn das Hochwasser jetzt sei, sie wolle es ihrem Kind zeigen und würde durch den Damm überhaupt nichts sehen. „Da musste ich schon die Contenance bewahren“, sagt Lenarz, um zu ergänzen: „Als wenn wir nicht schon Arbeit genug hätten.“ In den Augen des Wehrleiters waren es nicht nur wenige Autos, die sich am Wochenende nicht an die Absperrungen hielten, sondern „Hunderte“. „Da siehst du Kennzeichen, die du sonst nie siehst“, findet Lenarz. Besonders die Anwohner wären den Sensationstourismus leid – ganz zu schweigen von den Hilfskräften, die teilweise nur schwer durch die von Autofahrern blockierten Gassen kamen. Solange die Gaffer aber Einsatzkräfte nicht konkret behindern, hat zumindest die Polizei keine Handhabe zu handeln.

Viele Hochwassertouristen sind sich gar nicht der Gefahr bewusst, wie beispielsweise dieser Golffahrer in der Nähe des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich. Foto: Detlef Schneider/FFW Weißenthurm

Anders sieht das natürlich aus, wenn beispielsweise Autofahrer eine Sperrung ignorieren. In diesem Fall wird ein Bußgeld fällig. Acht solcher Fälle, sechs davon im Bereich der Polizeiwache Brodenbach, ereigneten sich in der Region um Koblenz während des Hochwassers in den vergangenen Tagen. Dass es es nicht mehr wurden, lag an der besonnenen Reaktion der Beamten, wie Claudia Müller vom Polizeipräsidium Koblenz erklärt: „Es kam beim Antreffen auch zu Bürgergesprächen mit ,mündlichen Verwarnungen', bei denen die Betroffenen über die Gefahrenlage und die daraus resultierenden Sperrungen aufgeklärt wurden.“ Für die, die doch von der Polizei bestraft wurden, wartet je nach Vergehen nun ein Bußgeld von mindestens 20 Euro. Andreas Egenolf