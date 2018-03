Thomas Anders und Adrian Sutil: Stars chauffieren Oldtimer an Rhein und Mosel

1 von 26

Auf großer Oldtimerfahrt an Rhein und Mosel: Am Koblenzer Schloss startete am Freitag die ADAC Mittelrhein-Classic. 56 Fahrzeuge gingen auf die Strecke, zum Teil gesteuert von Stars. Die Koblenzer Popikone Thomas Anders und Formel-1-Pilot Adrian Sutil waren dabei.

Foto: Winfried Scholz