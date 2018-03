Testessen in Koblenz: Mehlwürmer und Grillen anstatt Schnitzel?

Mehlwürmer, Grillen und Buffalo-Würmer auf dem Teller – igitt oder lecker? Wer einen richtigen Insektenimbiss probieren wollte, der konnte am Wochenende im Koblenzer Metro-Markt mit Heißhunger zugreifen. Unter dem Motto „Die große Dschungelverkostung – Jetzt wird’s exotisch“ war allerhand Getier angerichtet. Neugierige – und mutige – Kunden hatten Gelegenheit zur Kostprobe.

Familie Holschbach aus St. Sebastian hat es geschmeckt.

Foto: Winfried Scholz

Dominic Holschbach aus St. Sebastian war mit seiner Familie extra zum Knabbern der Tierchen gekommen: „Ich habe schon in Afrika Mehlwürmer gegessen.“ Seine Frau Bernadette und die Kinder Moritz und Til haben auch probiert. Aber sie hatte es Überwindung gekostet. Thomas Leister aus Mayen dagegen musste sich nicht überwinden: „Ich habe schon Grillen in Mexiko gegessen.“ Tochter Anya sagt: „Es sieht eklig aus, schmeckt aber gut.“

Auch der RZ-Reporter probierte die gefriergetrockneten Tierchen – zunächst mit einem mulmigen Gefühl. Ergebnis: Eklig ist es nicht, es schmeckt neutral, vielleicht eine Spur nussig. Und es ist knusprig, vergleichbar mit Knäckebrot. Alleine verzehrt aber ist es keine kulinarische Offenbarung. Doch aus trockenem Mehl lassen sich ja auch tolle Speisen herstellen ...

Und was sagen heimische Gastronomen zum Kriech- und Krabbeltier im Kochtopf? Der Koblenzer Sternekoch Mike Schiller kann sich nicht vorstellen, dass Würmer und Insekten auf seiner Speisekarte landen. Begründung: „Zum Beispiel wird vegan zurzeit ähnlich hoch gehypt, aber die Realität ist anders. Das wird kaum nachgefragt. Ähnlich würde es bei einem Insektengericht sein.“ Außerdem dürfe der Gast die Tiere nicht als solche erkennen.

Exotischer Imbiss: RZ-Mitarbeiter Winfried Scholz beim Test. Foto: Winfried Scholz

Nils Mehlhorn, Juniorchef vom Koblenzer Diehls-Hotel, äußert sich ähnlich: „Entsprechend unserer Kundenklientel wird das für uns in absehbarer Zukunft kein Thema sein.“ Aber es gebe ja verschiedene Essphilosophien, und so könnten Insekten für Nischenrestaurants in Millionenstädten „ein Hip“ sein. Auch Anita Schleier vom Vallendarer Restaurant „Zur Traube“ antwortet mit Nein auf die Frage, ob Insekten demnächst auf ihrer Karte stehen könnten. Willi Wolf, Chef vom Hotel „Zur Post“ in Welling erklärt: „Das ist und wird für mein Hotel und meine Gäste, so wie ich sie kenne, kein Thema. Wir haben schon öfter im Kollegenkreis darüber diskutiert, und die sehen das auch so.“ Wolf deutlich: „Wir setzen weiter auf die erstklassigen Produkte aus unserer Region.“

Bei der Metro, die den Snack bundesweit in 56 Märkten kredenzte, gibt es verschiedene Gründe für die Aktion. Pressesprecher Benedikt Hartmer erklärt: „Man kennt die Produkte aus dem Fernsehen. Aber wir wollen den Versuch unternehmen, unseren Kunden ein neues Produkt vorzustellen und schauen, wie sie darauf reagieren“ Das Feedback will man analysieren und dann überlegen, ob Insekten ins Sortiment aufgenommen würden. Nach Auskunft von Betriebsleiter Reinhard Heupel besuchten übrigens knapp 200 Kunden den Insektenstand.

Von unserem Mitarbeiter Winfried Scholz