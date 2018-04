Ob aus Verzweiflung, Unachtsamkeit oder schlicht Faulheit: Immer mehr Koblenzer Autofahrer parken falsch – und zwar so, dass ihr Wagen abgeschleppt werden muss. Das ist ein Ergebnis der Bilanz, die die Stadt Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung zu Verkehrsverstößen im Jahr 2017 zieht. Außerdem waren an Rhein und Mosel mehr Raser unterwegs als noch 2016, wie die Verwaltung berichtet. Wer war der schlimmste Rowdy, wo standen die meisten Falschparker, was müssen Kontrolleure ertragen? Wir haben nachgefragt.

Falsch abgestellte Fahrzeuge gibt es in Koblenz praktisch täglich und überall – mit besonderem Schwerpunkt in der Altstadt. Betroffen sind vor allem Pfuhlgasse, Viktoriastraße, Casinostraße, Florinsmarkt, „Auf der Danne“ ... Falsch abgestellte Fahrzeuge gibt es in Koblenz praktisch täglich und überall – mit besonderem Schwerpunkt in der Altstadt. Betroffen sind vor allem Pfuhlgasse, Viktoriastraße, Casinostraße, Florinsmarkt, „Auf der Danne“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (511 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.