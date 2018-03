Studentinnen-Projekt „Nutze deine Stimme“: Film zeigt Koblenzer gegen Rassismus

Drei Studentinnen der Hochschule Koblenz haben einen Film gegen Fremdenfeindlichkeit gedreht. Der Clip "Nutze deine Stimme gegen Rassismus" ist bereits rund 4.000 Mal aufgerufen worden.

Von unserer Redakteurin Doris Schneider

„Alles, was zählt, ist der Mensch selbst“ – „Was ich von Rassismus halte? Abstand!“ – „Rassismus ist völlig unnötig, niemand braucht das“: Aussagen wie diese sind im Film „Erhebe deine Stimme gegen Rassismus“ gesammelt, den die drei Studentinnen der Sozialen Arbeit, Katharina Vasarhelyi, Mareike Blum und Sibel Tekin, im Rahmen eines Hochschulprojekts gemeinsam mit ihrem Kameramann Henry Tornow und vielen Unterstützern gedreht haben. Der Film, der zum Abschluss der Internationalen Wochen gezeigt wurde und da großen Zuspruch erfuhr, ist nun auch im Internet zu sehen.

„Wir haben viele Diskussionen angestoßen, viele Reaktionen bekommen“ – die drei 26, 27 und 30 Jahre alten Studentinnen sind sehr zufrieden mit dem Film und dem, was er nach sich gezogen hat. Nur auf Facebook sind ein paar negative Bemerkungen eingegangen – „Ich hebe meine Stimme gegen den unkontrollierten Zuzug von Flüchtlingen“, nennt Sibel Tekin ein Beispiel. Ansonsten bekamen die jungen Frauen sehr viel Zustimmung in ihrem Einsatz gegen Rassismus.



„Und wir merken, dass das auch mit dem Projekt nicht beendet ist, das ist uns eine Herzensangelegenheit geworden“, sagen die Drei. Nicht nur, weil sie im Moment noch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um auf den Film aufmerksam zu machen. Aktuell gibt es außerdem Überlegungen, ein Medienprojekt an einer Schule anzustoßen, um auch mit Schülern weiter an dem Thema zu arbeiten.



„Wir sind richtig stolz auf unsere Stadt“, sagen die drei jungen Frauen. Denn die Willkommenskultur vor allem im vergangenen Jahr, als nahezu täglich neue Flüchtlinge nach Koblenz kamen, sei sehr, sehr gut gewesen. „Und es gab auch keinerlei Ausschreitungen wie Angriffe oder Brandanschläge, was man ja in vielen anderen Orten beobachten musste.“