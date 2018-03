Aus unserem Archiv

Koblenz

Stau und kein Ende in Sicht. Für alle Autofahrer, die sich gefragt haben, was am Mittwochmorgen in Koblenz los war: "Der ganz normale Wahnsinn", sagt die Polizei. Am Mittwoch fängt die Schule wieder an – und viele haben ihren ersten Arbeitstag.