Stau droht: Baustelle auf der B9 muss wieder umgebaut werden

Aus unserem Archiv

Koblenz

Die Baustelle auf der B9 am Überflieger nach Metternich wird wieder umgebaut: Wie die Stadt Koblenz mitteilt, wechseln die Instandsetzungsarbeiten am Brückenbauwerk Langemarckplatz in den nächsten Bauabschnitt, und dafür muss sich die Verkehrsführung erneut ändern. Deshalb kann es am Donnerstag, 9. August, zu Behinderungen kommen. In der neuen Bauphase wird die Brückenunterseite im Widerlagerbereich West repariert.