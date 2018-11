50 Kilometer in zwölf Stunden wandern: Wer sich das zutraut, kann am 1. Juni 2019 bei der Premiere der Wanderveranstaltung „Rhein-Mosel 50“ starten (Beginn: 8 Uhr). Start und Ziel ist die Koblenzer Altstadt. Zwischendrin geht es durch die Region. Die genaue Strecke ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass es an vielen Sehenswürdigkeiten vorbeigeht: Deutsches Eck, Festung Ehrenbreitstein und Schloss Stolzenfels.

Die Wanderer werden mit einer digitalen Wanderkarte ausgerüstet, einem Proviantpaket mit Verpflegung und einer Trinkflasche. Damit das Gepäck so leicht wie möglich ist und die Teilnehmer keinen unnötigen Ballast schleppen ...

