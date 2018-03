Stadtrat Rhens: Straße "Im Zillgen" wird ausgebaut

Unter Pfadfindern erfreut er sich großer Beliebtheit: Der Jugendzeltplatz im Rhenser Ortsteil Schauren liegt nicht nur idyllisch inmitten der Natur, sondern bietet einen phänomenalen Blick über das Rheintal. Allerdings lässt er sich nur über die im Mühlental in Rhens beginnende Straße "Im Zillgen" erreichen. Der Stadtrat beschloss nun bei seiner jüngsten Sitzung, diese Straße als "innerörtliche Hauptverkehrsstraße" einzuordnen.

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges

"Die Straße ,Im Zillgen‘ verbindet ja nicht nur den Ortsteil Schauren und den dortigen Jugendzeltplatz, sondern auch noch drei Neubaugebiete, sodass sie eine hohe Verkehrslast zu tragen hat", sagte Stadtbürgermeister Raimund Bogler. Die Straße soll zudem in näherer Zukunft ausgebaut werden. Der Rat vergab mit den Stimmen der CDU den Auftrag in Höhe von 53 372 Euro für die Erstellung einer entsprechenden Entwurfsplanung an ein Bendorfer Ingenieurbüro. Die SPD hatte sich gegen die Auftragsvergabe ausgesprochen, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Fragen zum Ausbau geklärt seien, darunter auch die Frage, ob er über wiederkehrende Beiträge oder Einmalbeiträge finanziert wird. CDU-Fraktionschef Walter Strohmeyer betonte, dass der geplante Ausbau der Straße "Im Zillgen" unabhängig von der Diskussion über wiederkehrende Beiträge zu sehen sei, da dies lediglich die Verteilung der Kosten betreffe. Bei einem wiederkehrenden Beitrag werden alle Immobilienbesitzer einer Kommune bei einem Straßenausbau zur Kasse gebeten, bei der Zahlung eines Einmalbeitrags nur die Anlieger.

Was den Ausbau der Straße "Im Zillgen" betrifft, so ist dieser auf einer Länge von rund 700 Metern geplant, von der Einmündung "Mühlental" bis zur Einmündung "Auf dem Felde". Der Straßenbelag in diesem Bereich hat auf der Fahrbahn, wie Bürgermeister Raimund Bogler in der Ratssitzung betonte, eine Dicke von rund zehn Zentimetern. Angemessen wären allerdings 18 Zentimeter. Bei einem Ausbau soll allerdings nicht nur die Straßendecke erneuert werden, sondern es sollen eventuell auch Leitungen der verschiedenen Versorger, von Wasser über den Strom bis hin zum Internet, erneuert werden. In einer ersten Kostenschätzung, die dem Honorar für die Ingenieurleistungen zugrunde liegt, sind Baukosten in Höhe von rund 1 Million auf- geführt.

Jenseits der Planungen für den Ausbau der Straße "Im Zillgen" beschloss der Rhenser Stadtrat unter anderen auch die Planungen für die Sanierung der historischen Friedhofsmauer. Hierfür wurde ein Auftrag über Architekturleistungen in Höhe von 41 000 Euro an ein Büro aus Elz im Westerwald vergeben.