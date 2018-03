Sommerfest auf Stolzenfels: Kultur und Genuss im kühlen Schloss

Ein kleines, aber feines Fest mit vielen Glanzlichtern sollte es sein. Kulturfreunde aus der ganzen Region dankten es dem Organisationsteam der Generaldirektion Kulturelles Erbe: Obwohl der Sonntag der bislang heißeste Tag des Jahres war, machte so mancher eine Tour zum Sommerfest auf Schloss Stolzenfels.

In den romantischen Kreationen der Designerin Michele Thierbach vereinen sich Vergangenheit und Gegenwart. Die Modenschau war einer der beliebtesten Programmpunkte des Sommerfestes. Foto: Kallenbach

Das war eine gute Entscheidung. Denn nicht nur in den Innenräumen, sondern auch im Außenbereich des Schlosses war es sehr angenehm und deutlich kühler als andernorts. Und auch für Augen und Gaumen gab es so einiges zu entdecken. So zum Beispiel die Mode der Designerin Michele Thierbach aus Irland, die bereits im Buga-Jahr für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Auch gestern stellte sie romantische Kleider vor, in deren Gestaltung Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen. Die Reise in eine andere Zeit wurde durch die "Muse von Stolzenfels" abgerundet. Obwohl das Schauspiel schon seit Jahren zum Kulturprogramm des Schlosses gehört, gelang es Darstellerin Mira Naß, die Besucher zu begeistern.

Dass trotz Hitze am Ende mehr Besucher kamen als erwartet, lag sicher auch daran, dass die Organisatoren für einen Pendelverkehr mit Kleinbussen gesorgt hatten. So blieb den Gästen der Aufstieg zu Fuß erspart.

Oben angekommen, konnten die Besucher in die verschiedensten Klangwelten eintauchen. Groß war das Publikumsinteresse zum Beispiel beim Aufritt der Gitarrensolistin Heike Matthiesen in der Sommerhalle. Auch sonst ermöglichte das romantische Schlossfest eine musikalische Entdeckungstour. Das Angebot reichte von mittelalterlichen Vagantenliedern mit der Gruppe Ranunculus über Küchenlieder mit dem Chor der Dienstboten bis zum Jazzkonzert mit der Formation Jazz4you.

Auch für Kinder war ein buntes Programm zusammengestellt worden. Dazu gehörten unter anderem Bogenschießen und Ritterspiele.

Auch der Förderverein Schloss Stolzenfels trug zum Gelingen des Festes bei. Seine Mitglieder engagierten sich beim Ausschank von Getränken und mit einem Bücherstand. Darüber hinaus gab es einen Weinstand mit Kostproben aus rheinland-pfälzischen Anbaugebieten und Spezialitäten von Sabine Pauly.

Das Fest soll im kommenden Jahr erneut gefeiert werden. ka