Sommer dämpft Stimmung auf dem Arbeitsmarkt

Nicht nur die Arbeiten bei Amazon schreiten voran – es werden auch eifrig Stellen besetzt, was sich in der Arbeitsmarktstatistik niederschlägt. Foto: Sascha Ditscher

Koblenz – Saisonbedingt ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Koblenzer Agentur für Arbeit leicht gestiegen. So waren im Juli allein im Stadtgebiet 4061 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 164 mehr als noch im Juni. Moderat fiel die Steigerung bei denjenigen aus, die über die Jobcenter betreut werden. Hier nahm die Zahl der Arbeitslosen um 34 auf 2914 zu. Deutlicher fiel die Zunahme bei den Kunden der Agentur für Arbeit aus – hier stieg die Zahl um 130 auf 1147.

Aktuell liegt die Arbeitslosenquote in Koblenz bei 7,3 Prozent, also 0,9 Prozentpunkte höher als im Juli 2011. Damals waren 3608 Arbeitslose gemeldet. Nicht günstiger verlief die Entwicklung im Kreis MYK. Dort stieg die Zahl der Arbeitslosen um 352 auf 5793, wobei die größte Steigerung im Bereich der Agenturkunden lag. Hier gab es ein Plus von 350 Personen (Gesamtzahl: 2297). Anders die Situation in den Jobcentern: Hier gab es zwei Betroffene mehr als im Juni, die Gesamtzahl der Fälle liegt bei 3496. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,2 Prozent deutlich niedriger als in Koblenz, wobei die Steigerung gegenüber dem Vormonat mit 0,3 Punkten gleich war. Im Juli 2011 wurden noch eine Quote von 4,9 Prozent und 5436 Arbeitslose gemeldet.

Auch wenn der erste Arbeitsmarkt besonders von den Steigerungen betroffen war, ist diese Tatsache für Agenturchefin Ulrike Mohrs noch kein Indiz für eine neue Entwicklung: "In den Sommermonaten, insbesondere im Juli, verzeichnen wir Jahr für Jahr einen kurzfristigen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Diese saisonübliche Entwicklung ist keineswegs besorgniserregend."

Aktuell sind im Gesamtbezirk der Agentur, der neben dem Stadtgebiet auch Teile der Landkreise Mayen-Koblenz, Rhein-Hunsrück und Cochem-Zell umfasst, 8234 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 473 mehr als im Juni und 593 mehr als noch vor einem Jahr. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 5,4 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Von der aktuellen Steigerung sind vor allem junge Arbeitnehmer zwischen 15 und 24 Jahren betroffen. In dieser Altersgruppe waren im Juli 1063 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 251 oder 30,9 Prozent mehr als noch im Juni. Die Agentur führt diese Steigerung hauptsächlich auf das Ende von schulischen und betrieblichen Ausbildungsverhältnissen zurückzuführen. "Im Vorjahresvergleich ist jedoch erkennbar, dass mehr junge Arbeitnehmer vom Ausbildungsbetrieb übernommen werden oder ohne Unterbrechung eine neue Arbeitsstelle finden. Denn vor einem Jahr gab es 25 Arbeitslose mehr in dieser Altersgruppe", teilt die Koblenzer Agentur mit.

Etwas besser als 2011 sieht es offenbar auch für Bewerber mit Behinderung aus. So waren im Juli 414 Betroffene in der Koblenzer Arbeitsagentur gemeldet. Das sind immerhin 81 weniger als im Juli des vergangenen Jahres.

In der Koblenzer Arbeitsagentur werden derzeit rund 2000 Arbeitsstellen betreut. Das heißt: Im Vergleich zum Juli 2011 gibt es 534 offene Stellen mehr. Das ist ein Plus von 36,4 Prozent. Diese deutliche Steigerung ist aber vor allem auf den Sondereffekt durch die Amazon-Ansiedlung zurückzuführen. "Mehr als 130 Menschen, insbesondere in Führungspositionen, haben hier bereits eine neue Beschäftigung gefunden. Die Auswahl der Versandmitarbeiter geht ab August in die heiße Phase", erklärt Ulrike Mohrs. Das Koblenzer Projektteam bei der Agentur nimmt weiterhin Bewerbungen entgegen.

Günstig sind auch die Zahlen bei der Entwicklung bei den sozialversicherungspflichtigen Stellen. Aktuell sind im Bezirk der Koblenzer Arbeitsagentur 111 728 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind immerhin 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Ausbildungsmarkt präsentiert sich entspannt. Aktuell gibt es noch 387 Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Dem stehen 615 offene Azubistellen gegenüber.

