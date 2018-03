Einen Moment gab es bei der Auszählung der Stimmen zum Bürgerentscheid am Sonntagabend, da hatten die Ja-Stimmen die Nase vorn: Um 18.10 Uhr hieß es 107 Ja, 101 Nein. Doch der Moment war schnell vorbei, ab da ging die Schere weit auseinander, und am Ende gab es ein klares Votum: 69,2 Prozent sagten Nein zu einer flächendeckenden Einführung von Ortsbezirken, nur 30,8 Prozent wollen diese. Das ist das endgültige amtliche Ergebnis, das der Wahlausschuss am Montagnachmittag bekannt gab. Zum Ausgang der Wahl die wichtigsten Einzelfakten:

Hier gibt es die meisten Befürworter der Ortsbezirke, hier die meisten Gegner: Nur in einem einzigen Stadtteil hat sich die Mehrheit der Bürger für die flächendeckende Einführung der Ortsbezirke ...

