Schwangerschaftsabbrüche: In Koblenz und der Region geht die Zahl zurück

"Nur" noch 511 Schwangerenkonfliktberatungen haben die Mitarbeiter von Pro Familia im Jahr 2011 durchgeführt. Die Zahl lag noch vor zehn Jahren bei 706 und geht seitdem nahezu kontinuierlich nach unten. Auch beim Diakonischen Werk in Koblenz werden Konfliktberatungen angeboten, beim Sozialdienst katholischer Frauen "nur" noch Sozialberatungen ohne den für eine Abtreibung nötigen Schein.

Entscheidung für das Kind: Während die Zahl der Schwangerenkonfliktberatungen und die der Abtreibungen abnimmt, nimmt die Zahl der Sozialberatungen in der Region Koblenz immens zu. Denn viele Menschen blicken bei den staatlichen Hilfen, die ihnen zustehen, nicht mehr durch, berichten die Experten. Foto: picture alliance / dpa

Zahlen über die tatsächlichen Schwangerschaftsabbrüche erhebt Pro Familia nicht. Aber Statistiken des Bundes zeigen, dass nicht nur die Zahl der Abtreibungen in Rheinland-Pfalz beispielsweise von 4647 im Jahr 2004 auf 3920 im Jahr 2011 zurückgegangen ist, sondern auch die Quote bezogen auf die Anzahl von Frauen. Denn die absolute Zahl allein ist nicht aussagekräftig.

"Während die Zahl der Schwangerenkonfliktberatungen zurückgeht, wächst sie bei den Sozialberatungen", sagt Pro-Familia-Mitarbeiter Bernd Patczowsky. Immer mehr Menschen wissen nicht genau, wie sie die finanziellen Belastungen, die die Geburt eines Kindes mit sich bringt, schultern sollen, erklärt er.

Die finanzielle Situation ist aus Sicht des Beraters auch eines der Hauptmotive für einen Schwangerschaftsabbruch. Ein weiterer Grund ist, dass ein Kind jetzt noch nicht oder nicht mehr in die Lebensplanung passt. "Das kann eine 45-Jährige sein, die sich nicht mehr zutraut, noch ein Kind zu bekommen, oder eine 16-Jährige, die noch zur Schule geht und zwar grundsätzlich mal Kinder möchte, aber eben jetzt noch nicht", berichtet der 55-Jährige.

Gerade bei minderjährigen, aber auch bei den erwachsenen Frauen spielt die soziale Unterstützung von Familie und Freunden im Übrigen eine ganz große Rolle bei der Entscheidung für oder gegen das Kind, sagt Patczowsky. Diese Entscheidung ist bei vielen, die zum Beratungsgespräch kommen, schon längst gefallen, wissen die Berater. "Viele sagen dann auch, ich bin nur hier, weil es vorgeschrieben ist." Andere sind zwar entschieden, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, sind aber froh, noch einmal über ihre eventuell vorhandenen Gewissensbisse und Schuldgefühle sprechen zu können. Und wieder andere sind hin- und hergerissen zwischen der Angst, das Kind zu bekommen und der Angst, es nicht zu bekommen.

Die Beratungen verlaufen in jedem Fall ergebnisoffen und sind kostenlos. Wenn sich eine Frau entscheidet, das Baby zu bekommen, wird sie auch über weitergehende Unterstützungsmöglichkeiten informiert. "Da gibt es so viel, egal ob Kinder- oder Elterngeld, aufstockende Hilfen oder Wohngeld, dass die allerwenigsten noch durchblicken", sagt Patczowsky. "Manche schämen sich auch, Hilfen in Anspruch zu nehmen, weil sie denken, sie sollten eigentlich von ihrer Arbeit leben können."

Dass es immer auch Einbußen im Lebensstandard bedeutet, wenn man ein Kind bekommt, das könne man nicht verhehlen. "Aber vielleicht schaffen wir es auch doch mal in Deutschland, ein Klima herzustellen, in dem die Freude am Leben mit Kindern die negativen Folgen überwiegt", sagt der Berater. "Das ist eine Grundeinstellung, die man allein mit finanziellen Hilfen gar nicht erreichen kann. Aber dann könnte man wirklich von Kinderfreundlichkeit sprechen."

Von unserer Redakteurin Doris Schneider