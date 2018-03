Schulabgängerbefragung in Koblenz: Deutsche finden leichter Ausbildungsplätze

Bereits zum neunten Mal sind im Mai die Schulabgänger befragt worden. Und ein in den Anfängen überraschender Trend wird immer stärker: Jugendliche mit Migrationshintergrund planen noch stärker als ihre deutschen Altersgenossen, weiter zur Schule zu gehen und das Abi oder Fachabi zu machen, nämlich 62 gegenüber 52 Prozent.

Foto: dpa

Von unserer Redakteurin Doris Schneider

Was an sich positiv klingt, könnte aber durchaus einen negativen Grund haben. Denn nach wie vor haben Schüler mit Migrationshintergrund schlechtere Chancen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen.

Hier die wichtigsten Ergebnisse der Befragung, die Manfred Pauly, Leiter der städtischen Statistikstelle zusammengefasst hat.

1. Seit 2013 ist die Zahl der Schüler, die an der Befragung teilnehmen, zurückgegangen. Gefragt sind die Schüler der Klassenstufen 9 und 10 an den Realschulen plus und der Integrierten Gesamtschule sowie die Jugendlichen aus den Berufsvorbereitungsjahren und den Berufsfachschulen 1 und 2 an den drei berufsbildenden Schulen unter kommunaler Trägerschaft. 1143 Jugendliche sind das insgesamt. Möglich ist natürlich, dass gerade diejenigen, die keinen großen Erfolg bei der Suche nach Ausbildungsplätzen oder keine großen Hoffnung auf eine gute Zukunft haben, nicht mitmachen und das Ergebnis dadurch positiver aussieht als die Realität ist.

2. Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben deutsche Jugendliche nach wie vor bessere Karten: Während von den Bewerbern mit Migrationshintergrund nur 67 Prozent die Chance erhielten, sich in einem Vorstellungsgespräch zu präsentieren, waren es in der Gruppe der Deutschen 81 Prozent. Ein konkretes Angebot für eine berufliche Ausbildung erhielten nur 47 Prozent der Migranten gegenüber 61 Prozent der Deutschen, erläutert Daniela Schüller von der Statistikstelle. Dabei sind in beiden Gruppen die Aussichten derer, die mittlere Reife haben, gegenüber denen, die die Schule nach der neunten Klasse mit Berufsreife verlassen, enorm viel höher.

3. Die Schulabgängerbefragung wird immer auch genutzt, um die Jugendlichen zu befragen, wie ihre Einschätzung zur Integration ist. Zwei Drittel der Befragten geben der Aussage "Menschen ausländischer Herkunft sind in Deutschland gut integriert" grundsätzlich ihre Zustimmung – doch das sind fast 10 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Interessant ist auch der Unterschied zwischen den beiden Vergleichsgruppen mit und ohne Migrationshintergrund: Jugendliche mit ausländischen Wurzeln bewerten die Integration zu 73,6 Prozent als überwiegend gelungen, bei den Deutschen sind es rund 62 Prozent. "Sicherlich spielt die erhöhte Flüchtlingszuwanderung, deren Dynamik sich erst nach der 2015er Erhebung voll entfaltete, hierbei eine wichtige Rolle", heißt es im Bericht.