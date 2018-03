Schüsse auf Funpark: Noch ein Discokrieg?

Koblenz/Mülheim-Kärlich – Die rätselhaften Schüsse auf den Funpark – waren sie Teil eines Konkurrenzkampfes unter Discobetreibern? Jetzt, gut vier Jahre nach dem Anschlag auf das Tanzlokal in Mülheim-Kärlich, wurde bekannt: Wenige Tage vor den Schüssen auf Türsteher und Besucher des Funparks tauchte dort ein dubioser Mann auf und warnte den Geschäftsführer vor einem Gewaltakt.

2008 schoss ein Unbekannter auf die damalige Disco Funpark in Mülheim-Kärlich. Foto: Thomas Frey

Koblenz/Mülheim-Kärlich – Die rätselhaften Schüsse auf den Funpark – waren sie Teil eines Konkurrenzkampfes unter Discobetreibern? Jetzt, gut vier Jahre nach dem Anschlag auf das Tanzlokal in Mülheim-Kärlich, wurde bekannt: Wenige Tage vor den Schüssen auf Türsteher und Besucher des Funparks tauchte dort ein dubioser Mann auf und warnte den Geschäftsführer vor einem Gewaltakt. Eine Koblenzer Disco soll Türken und Albaner beauftragt haben, den Funpark "plattzumachen". Doch niemand nahm den Mann ernst.

Seit Donnerstag steht ein Westerwälder (32) wegen der Discoschüsse vor dem Landgericht Koblenz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem sechsfachen versuchten Mord vor. Der Mann, der nie in Untersuchungshaft saß, schweigt zu den Vorwürfen. So kam es laut der Anklageschrift zur Tat: Am 3. April 2008 gegen 23.40 Uhr fuhr der Angeklagte mit zwei weiteren Männern in einem BMW auf der B 9 entlang dem Gewerbegebiet von Mülheim-Kärlich. Auf Höhe der Disco bremste der Fahrer ab, einer der Männer zog eine Pistole und feuerte in schneller Folge achtmal auf den etwa 75 Meter entfernten Eingang, wo zwei Türsteher und vier Besucher standen. Die Schüsse schlugen in die Hauswand ein. Niemand wurde verletzt. Der BMW fuhr davon.

Einer der Türsteher (46) erzählte im Prozess vom Besuch des dubiosen Anschlagwarners. Er hielt ihn für "einen Vogel", "einen Überflüssigen", einen "Wichtigtuer". Dann aber fielen die Schüsse. Und: Der Mann kam einige Tage später ein zweites Mal. Er behauptete, er kenne den Täter. Der Türsteher rief die Polizei. Der Mann wurde verhört, aber nicht festgenommen.

Kaum zu glauben: Laut der Anklage warnte der dubiose Mann nicht nur vor dem Anschlag – er war auch daran beteiligt. Er saß mit dem Angeklagten und einem bisher Unbekannten in dem BMW, aus dem geschossen wurde. Wer der Schütze war, ist unklar.

Gab es 2008 einen Konkurrenzkampf zwischen den Betreibern des Funparks und einer Koblenzer Disco? Und eskalierte er derart? Der ehemalige Türsteher verneinte dies. Er habe zu den Kollegen ein gutes Verhältnis gehabt. Auch der frühere Funpark-Geschäftsführer (51) sagte: "Es gab nie offene Anfeindungen." Aber man habe versucht, dem anderen Kunden abzuwerben.

2004 gab es schon einmal einen Discokrieg. Damals fragte ein Betreiber einer ehemaligen Koblenzer Disco einen Türsteher, ob er den Regionalleiter der konkurrierenden Diskotheken-Gruppe "Fun" "wegmachen" kann. Zu dieser Gruppe gehörte später auch der Funpark. Das Landgericht verurteilte den Mann 2007 wegen versuchter Anstiftung zum Mord zu dreieinhalb Jahren Haft.

Für den Funpark hatten die Discoschüsse fatale Folgen. Laut dem früheren Geschäftsführer kamen in der Folge immer weniger Besucher. Der Betrieb musste schließen. Heute ist in dem Gebäude die Disco Nachtwerk untergebracht. Der Prozess geht am 3. Mai weiter. Dann soll der dubiose Anschlagwarner als Zeuge aussagen.

Von unserem Redakteur Hartmut Wagner