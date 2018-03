Schläge und Morddrohungen? Frau schildert Horrorbeziehung mit Koblenzer

Ein Koblenzer (23) machte seiner Ex-Freundin das Leben zur Hölle. Jetzt hat die 24-Jährige gegen ihn am Landgericht Koblenz ausgesagt. Immer wieder habe er ihr vor ihrer Wohnung in Lahnstein aufgelauert, sie als Hure beschimpft, damit gedroht, sie umzubringen. Mal habe er gegen ihre Wohnungstür getreten, mal habe er sie auf offener Straße zu Boden geboxt. „Am Anfang war alles super“, erinnerte sich die zierliche Frau im Prozess. „Aber dann hat er sich verändert. Es war, als hätte er zwei Gesichter.“

Der Koblenzer steht seit Mitte Dezember vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 20 Straftaten vor. Neben den mutmaßlichen Übergriffen auf seine Ex-Freundin soll er in Koblenz mit Drogen gedealt und bei McDonald’s an der B 9 mit Falschgeld gezahlt haben. Seit Juli vergangenen Jahres sitzt er in Untersuchungshaft. Vor Gericht hat er sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Seine Ex-Freundin schilderte im Prozess, dass sie den Mann 2014 in einer Spielothek kennengelernt hatte. Dass sie sich schnell in ihn verliebte. Und dass sie Anfang 2015 ein Kind von ihm zur Welt brachte. Doch das junge Liebesglück hielt nicht lange an: Der 23-Jährige sei nicht arbeiten gegangen, habe sich bis spät in die Nacht mit „komischen Leuten“ herumgetrieben – und sei hochgradig eifersüchtig gewesen. „Ich habe ihm so oft verziehen. Das kann man gar nicht zählen“, sagte die 24-Jährige vor Gericht. Und: „Er versprach mir, er würde sich ändern. Aber er fiel immer in sein altes Muster zurück.“

Als sie ihn verließ, erhoffte sie sich Besserung, für sich und ihr Kind. Doch nach der Trennung wurde alles noch schlimmer: Am 2. November 2016 soll der Mann an ihre Wohnungstür gehämmert und sie dazu aufgefordert haben, zu öffnen. Sie verweigerte, schrie, er solle gehen. Da habe er gegen ihre Tür getreten und gebrüllt: „Ich bringe dich um! Du kannst dich nicht vor mir verstecken.“ Sie rief die Polizei, er flüchtete. Einen Monat später beschimpfte er sie erneut, erzählte die 24-Jährige. Drei Mal soll er mit seinen Fäusten auf die Motorhaube ihres Autos geschlagen und so einen Schaden von 300 Euro verursacht haben. So sei das wochenlang weitergegangen. Jeden dritten Tag sei er aufgetaucht, habe sie beleidigt und bedroht.

Den traurigen Höhepunkt beschrieb die 24-Jährige so: Am 9. Februar 2017 parkt sie das Auto vor ihrem Haus, telefoniert noch mit einem Bekannten, als sie plötzlich ihren Ex-Freund im Rückspiegel sieht. Der Mann greift ins Auto und entreißt ihr das Handy aus der Hand. Als sie aussteigt und ihr Handy zurückfordert, prügelt er mit der Faust auf sie ein, schlägt sie zu Boden, tritt noch einmal nach und läuft davon. Im Prozess erzählten Polizisten, sie hätten den Mann an jenem Abend gesucht – und kauernd im Gebüsch eines Vorgartens entdeckt. Als die Beamten ihn festnahmen, fanden sie einen Schlagring in seiner Jackentasche.

Vor Gericht resümierte die Ex-Freundin: „Es ist nicht meine Absicht, dass er bestraft wird. Aber er braucht eine Therapie.“ Der Prozess geht am 15. Januar weiter.

