Schiffsunfall: Rumpf wird aufgeschlitzt

Zwei Schiffe sind auf dem Rhein in Höhe Weißenthurm und Neuwied kollidiert. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwochmorgen, wie die Polizei erst jetzt mitteilte.

Deutlich ist der aufgeschlitzte Rumpf des Schiffes zu erkennen.

Ein stromabwärts fahrender Schiffsführer eines Tankmotorschiffes wollte laut Mitteilung der Wasserschutzpolizeistation Andernach nach Passieren des Weißenthrumer Werthes in den Neuwieder Stromarm eindrehen, um dort seine Fahrt zu unterbrechen. Doch das Schiff stieß bei schlechter Sicht – durch Dunkelheit und Nebel – mit einem anderen Schiff zusammen. Das stromaufwärts fahrende Gütermotorschiff, das mit Dünger beladen war, prallte mit seinem Bug in die steuerbordseitige Bordwand des Tankers. Der Bug des Güterschiffes wurde dabei stark deformiert, und die Bord- und Ladetankwand des Tankschiffs wurde eingedrückt und in Höhe der Wasserlinie auf einer Länge von rund zwei Metern aufgeschlitzt.

Im Tankschiff kam es im Tanraum drei zum Wassereinbruch. Da das Tankschiff leer war – es hatte zuvor Gasöl (Diesel) transportier -, kam es aber nicht zu Gewässerverunreinigungen. Auch wurde die Schwimmfähigkeit des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Feuerwehr Neuwied wurde vorsichtshalber verständigt, musste jedoch nicht ausrücken. Den entstandenen Schaden schätzt die Wasserschutzpolizei auf einen sechststelligen Eurobetrag.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Nach ersten Erkenntnissen könnte mangelhafte Kommunikation über Funk in Verbindung mit nautischen Fehlern als Ursache infrage kommen.