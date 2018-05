Die Kneipen haben Tische draußen stehen, an zwei Ecken gibt es Cafés, in der Mitte steht ein offener Bücherschrank. Vor allem am Abend ist der Schenkendorfplatz ein Treffpunkt für viele Vorstädter. Und nicht nur für sie: Vor allem das griechische Restaurant und die Musikkneipe ziehen Gäste aus ganz Koblenz und darüber hinaus an. Jetzt, wo der Kuchenbaum rosa blüht, sieht es hier besonders idyllisch aus. Doch wenn man genau hinschaut, dann ist überall noch das Flair der 70er-Jahre zu spüren.

Das will die CDU Süd nun ändern. Und nicht nur sie: Auch die Grünen hatten im vergangenen November einen Antrag gestellt: Sie wollten das etwa 15 Meter lange Teilstück der ...

Lesezeit für diesen Artikel (437 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.