Rhein-Mosel-Halle: Weiter Warten auf den Aufschwung

Wenn es um das Potenzial von Koblenz als Kongressstadt geht, gerät Franz Hofmann ins Schwärmen. Eine „wunderschöne Blume“ ist die Stadt für den neuen Chef von Koblenz-Kongress, die „Knospe einer Rose, die sich entfaltet“. Nur: Mit der Entfaltung der Rose hapert es noch ziemlich.

Der Job von Franz Hofmann ist es auch, die Rhein-Mosel-Halle zu vermarkten – was sich bislang als nicht so einfach herausgestellt hat. Foto: Sascha Ditscher

Die Zahl der Veranstaltungen und Besucher in Rhein-Mosel-Halle, Kurfürstlichem Schloss und dem Foyer des Forum Confluentes, die die städtische Koblenz-Kongress vermarktet, lässt zu wünschen übrig, in Halle und Schloss ist sie in der Vergangenheit sogar gesunken. Hofmann soll dies nun ändern.

Seit September ist der neue Bereichsleiter Koblenz-Kongress, wie er offiziell heißt, im Amt. Unter anderem ist er Manager der Rhein-Mosel-Halle, die für stolze 33 Millionen Euro rundum erneuert wurde. Mit ihr hat Koblenz seit der Wiedereröffnung 2012 statt einer klassischen Stadthalle ein modernes Kongresszentrum, das Hofmann optisch „sehr schön und architektonisch sehr speziell“ findet.

Trotzdem: Dieses tatsächlich mit Leben (und Kunden) zu füllen, gestaltet sich schwierig. Die Belegung der Rhein-Mosel-Halle ist bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben, 2015 gab es gerade mal 126.000 Besucher bei 245 Veranstaltungen – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem ersten kompletten Jahr in der neuen Halle, 2013.

Der bisherige Chef von Koblenz-Kongress, Raimund Lehmkühler, hat Ende 2016 dann auch eine andere Aufgabe bei der Stadt übernommen. Der Nachfolger, hieß es damals, sollte mehr Manager und Vermarkter sein – und als solcher sieht sich Franz Hofmann.

„Eine Halle kann man nicht verwalten, man muss sie vermarkten“, sagt der 54-jährige Südtiroler, ein studierter Jurist, der die meiste Zeit als Banker und im Eventbereich in der Schweiz gearbeitet hat. Sein Ansatz: Die Stärken von Koblenz sollen ausgespielt werden, um Veranstalter in die Stadt zu locken.

Das Mercure-Hotel direkt neben der Rhein-Mosel-Halle, das Weindorf in der Nähe, eine Feier im Kurfürstlichen Schloss, damit will Koblenz-Kongress punkten. Die Veranstaltungsabteilung der Koblenz-Touristik, zu der auch Koblenz-Kongress gehört, sitzt jetzt ebenfalls in der Rhein-Mosel-Halle, und zusammen mit den Kollegen will man den Kunden mehr Service bieten, ob diese neben ihrer Veranstaltung nun eine Schifffahrt machen oder einen Abend beim Winzer verbringen wollen.

„Koblenz hat immenses Potenzial“, ist Hofmann überzeugt. Regionale und überregionale Kongresse, Kulturveranstaltungen und Auftritte bekannter Künstler, aber auch kleinere Seminare und Veranstaltungen will man verstärkt anziehen, immerhin gibt es allein in der Rhein-Mosel-Halle 14 verschieden große Räume und Säle.

Mit der Region will er dabei intensiver zusammenarbeiten, statt sich als Konkurrenz zu empfinden. Das gilt auch für Vallendar, wo erst 2017 eine neue Stadthalle eröffnet wurde. „Wir können ganz unterschiedliche Sachen, von der Größe her, der Technik und so weiter“, findet Hofmann. Und alle hätten ein gemeinsames Interesse daran, die Region als Standort bekannter zu machen.

Schwierigkeiten in Koblenz sieht der 54-Jährige zum Beispiel darin, dass es zu wenige Hotelkapazitäten gibt und kein Kongressticket für den ÖPNV, „hier sind andere Städte deutlich weiter“. Auch das Catering ist ein Thema: Gastronom Kenan Tayhus hat für die Bewirtung in der Rhein-Mosel-Halle einen Exklusivvertrag bis Ende 2020, „eine solche Sonderstellung ist quasi ein Anachronismus“. Die Zusammenarbeit allerdings sei gut, und man arbeite derzeit an neuen, flexibleren Angeboten.

Das zentrale Problem bei dem Ziel, Koblenz zu einer echten Kongressstadt zu machen, dürfte allerdings die Personalausstattung von Koblenz-Kongress sein. Die Abteilung umfasst gerade mal zwölf Mitarbeiter – inklusive Techniker und Reinigungspersonal. „Eine Aufstockung ist zwingend nötig, um besser vermarkten zu können“, sagt Hofmann. Ansonsten kann man vor allem auf Anfragen reagieren, aber nicht selbst Kunden akquirieren. Seit einer ganzen Weile fließt in den Touristik-Bereich in Koblenz allerdings nicht besonders viel Geld.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann