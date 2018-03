Regensommer macht Hoteliers an Rhein und Mosel das Leben schwer

Der wechselhafte Sommer mit vielen Regentagen macht den Hoteliers, Gastronomen und Touristikern an Rhein und Mosel das Leben schwer. Auch wenn in der vergangenen Woche ein paar schöne Tage die Laune hoben – spätestens seit dem durchwachsenen Wochenende und dem nicht eben hochsommerlichen Wochenbeginn herrscht bei den Beherbergungsbetrieben in Koblenz und der Umgebung wieder eine angespannte Atmosphäre.

So sieht er meistens aus, der Sommer 2012 am Mittelrhein – Regenwetter macht auch manche Seilbahnfahrt zum feuchten Abenteuer. So erlebte es unsere Leserin Anita Schönborn, die uns dieses Foto zuschickte.

Für Lothar Weinand, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland (Dehoga), ist der Spaß sowieso schon vorbei: "Die Betriebe in der Region leiden definitiv unter dem schlechten Wetter. Wir haben Umsatzeinbußen von bis zu 60 Prozent." Obwohl für den Hotelier aus Kamp-Bornhofen durchaus auch andere Ursachen wie die finanzielle Situation in Europa für die schwierige Lage der Gastbetriebe im Rheinland als Ursache infrage kommen, kann er sich nicht erinnern, dass es die Gastgeber schon mal während der Sommerferien so schwer hatten.

Der Vorsitzende des Koblenzer Dehoga-Kreisverbands, Hans-Joachim Mehlhorn, kann diesen Eindruck nur bestätigen: "Besonders schlecht geht’s gerade den Häusern, die eine Außengastronomie haben oder von Touristen abhängig sind, die spontan für einen Tag anreisen." In seinem Betrieb, dem Diehl’s Hotel in Ehrenbreitstein, werden in diesen Tagen auf allen freien Monitoren aktuelle Wetterkarten angezeigt. Der einfache Grund: Droht Regen, werden am Rheinufer erst gar keine Tische und Stühle draußen aufgebaut – und das für diesen Bereich eingeteilte Personal muss zu Hause bleiben. Immerhin, rasche Wetterwechsel können laut Mehlhorn auch Hoffnung schenken: "Wenn das Wetter besser wird, sind die Gäste sofort da."

Campingplatz macht Verluste

An kurzentschlossenen Gästen mangelt es derzeit auch auf dem Rhein-Mosel-Campingplatz gegenüber dem Deutschen Eck. Dessen Betriebsleiter, Hans-Jürgen Buhlmann, berichtet von Umsatzeinbußen von 50 Prozent in den vergangenen sechs Wochen. Bis zu 1500 Euro betrage die Summe, die er täglich weniger einnehme.

Dennoch ist die Situation in Koblenz unübersichtlich. Während sich die Vertreter der gastronomischen Betriebe durchweg enttäuscht zeigen, entwickelt sich beispielsweise das Geschäft mit den Gästeführungen weiter positiv. 46,38 Prozent – so hoch ist der Zuwachs an zahlenden Gästen, den man bei der Koblenz-Touristik gegenüber dem Vergleichsmonat Juni 2009 verzeichne, erklärt Mitarbeiter Stefan Ohlwein. Führungen gibt es bei Wind und Wetter, um genug Anfragen macht sich Ohlwein keine Sorgen: "Die Leute sind hartgesotten und kommen dann einfach im Regencape."

Düstere Stimmung in der Region

In der Region rund um Mayen und Andernach ist die Stimmung ähnlich düster wie bei den Koblenzer Kollegen. Das Geschäft mit Gästen, die sonst bei Sonne auf den zahlreichen Terrassen der Hotels und Restaurants speisen, liegt in diesen regnerischen Tagen am Boden, meint Michael Helling vom Dehoga, der für die Region zuständig ist. Sinkende Gästezahlen durch das Ende des Besuchermagneten Buga, eine allgemein gedämpfte Ausgehfreude – das Fazit des Kreisvorsitzenden klingt konsterniert.

Die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet) versucht, mit einem speziellen Schlechtwetterprogramm die Situation in den Griff zu bekommen: Die Tourismusbehörde empfiehlt anreisenden Gästen Aktivitäten, die nicht unter freiem Himmel stattfinden, wie etwa einen Besuch in einem der Museen oder im Lava-Dome. Doch an der Grundproblematik ändert das wenig: Ist das Wetter schlecht, bleiben beispielsweise die besonders in der Region wichtigen Wandergruppen aus. So sagen Gäste, die eigentlich die Traumpfade erkunden wollten, in steigendem Maße ihre Buchungen ab.

Die Gastronomen in Koblenz, Andernach und Mayen werden vorerst auch weiter zittern müssen: Laut Auskunft des Meteorologischen Institutes der Freien Universität Berlin liegen derzeit keine Anzeichen vor, dass der Sommer ins Mittelrheintal zurückkehrt. Stattdessen bleibt die Gewitterwahrscheinlichkeit unverändert hoch – und manch ein Hotelgast wohl lieber zu Hause.

Von unserem Mitarbeiter Michael Schiffner-Ritz