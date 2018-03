PSG-Bundeslager in Rhens: Pfadfinderinnen erleben Gemeinschaftsgefühl

Gut 600 Pfadfinderinnen belagern Rhens: Auf dem Jugendzeltplatz findet zurzeit das Bundeslager der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) statt. Gemeinschaftsgefühl und Verantwortung für die Gruppe – das erleben die Mädchen und Frauen. Da kann auch ein Unwetter die Stimmung nicht erschüttern...

Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg hat ihr Bundeslager oberhalb von Rhens aufgeschlagen. Die verschiedenen Workshops beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten Themen, darunter auch das entspannende Weben mit einem Stöckchen. Foto: Peter Karges

Rhens – Ramona hat heute Küchendienst. Zusammen mit der 71-jährigen Karin Kessler, eine der ältesten Pfadfinderinnen im Rhenser Bundeslager der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG), und zwei weiteren Mädchen bereitet die Achtjährige das Essen für die knapp 30-köpfige Gruppe vor. Auf dem Speiseplan für den Abend stehen eine Gemüsepfanne mit Reis für die Vegetarier sowie Gulasch mit Reis und Gemüse. "Es ist unser Prinzip, dass jeder seinen Beitrag zur Gemeinschaft leisten soll. Dies gilt sowohl für den Küchendienst als auch für das Säubern der Sanitärräume", sagt Kathrin Moosdorf vom Vorstand des Dachverbands der Pfadfinder in Deutschland. Am folgenden Tag wird Ramona allerdings wieder an einem der zahlreichen Workshops teilnehmen. In der Küche wird dann ihr Platz von einer anderen Pfadfinderin aus ihrer Gruppe übernommen.

Insgesamt sind zurzeit rund 600 Pfadfinderinnen der PSG auf dem Rhenser Jugendzeltplatz. Die Workshops, die sie in dieser Woche besuchen, kreisen hauptsächlich um die Themen Bewegung, Geist und Seele sowie gesunde Ernährung. Während beispielsweise Kerstin Ahrens von der Sarah-Wiener-Stiftung den Kindern erklärt, in welchen Lebensmitteln wie viel Zucker enthalten ist, entspannen sich andere Pfadfinderinnen beim Weben oder verausgaben sich beim Tanz. Letzteren gibt es sogar in einer afrikanischen Version, denn die PSG ist mit Pfadfinderinnen aus Ruanda befreundet. "Die Verständigung auf Französisch ist zwar nicht für jede Pfadfinderin einfach, aber irgendwie klappt es immer", meint Kathrin Moosdorf.

Doch selbst bei den deutschen Kindern ist die Kommunikation nicht immer einfach. "Bayrische und rheinische Pfadfinderinnen haben mitunter schon mal ein kleines Verständigungsproblem, aber dass die Mädchen aus so vielen verschiedenen Regionen kommen, macht ja gerade den Reiz eines Bundeslagers aus", sagt Andrea Farnschläder von der PSG.

Wo 600 Menschen in 110 Zelten zusammenleben, da geht es natürlich nicht ohne bestimmte Regeln. So sind Handys oder elektronische Spiele verboten. Für die Bettruhe gilt hingegen: Die Wichtel (7- bis 10-jährige Mädchen) müssen um 22 Uhr, die Pfadis (10- bis 13-jährige Mädchen) um 23 Uhr ins Bett. Für ältere Semester gibt es keine festen Zeiten. "Generell gilt aber: Nach 22 Uhr ist es so ruhig, dass jeder schlafen kann", berichtet Andrea Farnschläder. Ausnahme davon ist höchstens ein kräftiges Gewitter, wie es in der Nacht von Sonntag auf Montag runterging. "Aber so ein Gewitter draußen zu erleben, gehört einfach zum Abenteuer Zeltlager dazu", sagt Kathrin Moosdorf.

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges