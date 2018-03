Protest gegen das Bogenschießen auf Tierattrappen

Das Schießen auf realistisch gestaltete Schaumstofftiere mit hochmodernen Sportbögen wird immer beliebter. Der Trend ist mittlerweile so groß, dass die Koblenzer Schützengesellschaft 1359 (KSG) befürchtet, dass der Deutsche Schützenbund (DSB) als Dachverband aller Sportschützen in Erwägung ziehen könnte, dieses sogenannte 3-D-Schießen als Sportart anzuerkennen.

Beim 3-D-Bogenschießen zielen die Aktiven auf Tierattrappen – und das findet immer mehr Anhänger, auch in unserer Region. Doch Koblenzer Schützen laufen gegen die Anerkennung als Sport Sturm. Foto: Mark Philipp

"Das Schießen auf Tier- oder Menschenattrappen hat nichts, aber auch gar nichts mit Sport zu tun", kritisiert hingegen Christian Nentwig, Vorsitzender der KSG, in einem offenen Brief. Die KSG bietet unter anderem Bogenschießen auf Zielscheiben an.

Hintergrund des Protests: Auf Antrag des Norddeutschen Schützenbunds, eines Landesverbandes des DSB, wurde das 3-D-Bogenschießen im Frühjahr auf Landesebene offiziell genehmigt. Das bedeutet, dass die Landesverbände des DSB nun selbst entscheiden können, ob sie die Sportart auch bei Landesmeisterschaften zulassen. Gegen diese Entscheidung läuft die Koblenzer Schützengesellschaft Sturm, da sie befürchtet, dass das 3-D-Bogenschießen in der Öffentlichkeit mit jagdlichem und militärischem Schießen in einen Topf geworfen werden könnte.

Ihren Protest legten die Koblenzer Schützen dem DSB schriftlich vor. Sie sorgen sich auch um die Zukunft der eigenen Nachwuchsarbeit. So fragt Nentwig in dem Schriftstück, das der RZ vorliegt, rhetorisch: "Wie soll ich den Eltern eines Jugendlichen, die auf die Schießsportanlage kommen, um sich den Verein anzusehen, erklären, dass dieses Plastiktier, das dort steht, und jene Tierbild-Schießscheibe, die auf einer Bogenscheibe hängt, etwas mit Sport zu tun hat?"

Auf Anfrage beim Deutschen Schützenbund erklärt Claus Lindau, Experte für Bogenschießen: "Es bleibt bei der Entscheidung: Wir nehmen auch weiterhin das 3-D-Bogenschießen nicht als Disziplin im Bundesverband auf, den Landesverbänden steht es aber frei, Meisterschaften in dieser Sportart durchzuführen." Den offenen Brief der Koblenzer habe man in die Beratungen einbezogen – und auch deswegen die Genehmigung nur auf Landesebene erteilt. Michael Schiffner-Ritz