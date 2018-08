Prostatakrebs ist Thema: Podiumsdiskussion unserer Zeitung mit Experten der Region

Koblenz

Diagnose: Prostatakrebs! Allein die Furcht, damit konfrontiert werden zu können, hält immer noch viele Männer von Arztpraxen fern. Dabei bedeutet die Diagnose nicht zwangsläufig das Todesurteil. Im Gegenteil: Nie waren die Heilungschancen so hoch wie heute – rechtzeitige Früherkennung vorausgesetzt. Doch welche Aussagekraft haben PSA-Wert und Tastuntersuchung? Wird zu schnell operiert? Welche Alternativen gibt es? Darüber wollen wir informieren und diskutieren – bei einer Podiumsrunde der Rhein-Zeitung mit Experten aus der Region, und zwar am Donnerstag, 23. August, 18 Uhr, im RZ-Druckhaus am Autobahnkreuz Koblenz.