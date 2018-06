Polizei bittet um Mithilfe: 68-jähriger Koblenzer von der Karthause wird gesucht

Mithilfe gefragt: Die Polizei sucht nach einem 68-jährigen Mann aus dem Koblenzer Stadtteil Karthause, der seit Samstagnachmittag, 14.30 Uhr vermisst wird. Der Vermisste benötigt dringend und in kurzen Abständen Medikamente, da er sonst sehr schnell in eine hilflose Lage geraten kann.

Er trägt eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe, ein blau-weiß-rot-kariertes Hemd und einen auffällig orangefarbenen Schlüsselanhänger um den Hals. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß, 70 Kilo schwer, hat einen grauen Dreitagebart und ist Brillenträger. Polizei und Rettungskräfte sind auf der Suche – unter anderem mit Suchhunden und einem Hubschrauber. Die Suche erstreckte sich zunächst auf den Bereich Karthause/Forsthaus Remstecken, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. „Insbesondere die Anwohner im Stadtteil Koblenz-Karthause werden gebeten, gegebenenfalls in ihren Gartenbereichen nach einer möglicherweise hilflosen Person Ausschau zu halten. Bei Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter 0261/1030 oder über den Notruf 110 in Verbindung zu setzen.