Platzgestaltung geht voran: Am Altlöhrtor rollen bald die Bagger an

Die Absperrgitter am Richard-Wilke-Platz sind aufgebaut, die Abrissbagger nehmen bald ihre Arbeit auf: Das Haus, in dem der Imbiss war, wird in etwa sechs Wochen nicht mehr stehen.

Die Absperrgitter stehen: Jetzt beginnen die Entkernungsarbeiten am Haus am Altlöhrtor, bald können auch die Bagger mit den Abrissarbeiten beginnen. Bis Ende März 2019 soll der Neubau stehen, in dessen Erdgeschoss die Filiale der Firma Hoefer erweitert wird.

Foto: Reinhard Kallenbach

Geplant waren die Arbeiten eigentlich schon für den Sommer, aber dann hatte es Verzögerungen bei den Genehmigungen gegeben, sagt Wilfried Hoefer, Geschäftsführer der Bäckerei-Kette, auf Anfrage der Rhein-Zeitung. Und im Spätherbst wollte man mit den Arbeiten nicht mehr beginnen, deshalb hat sich jetzt alles um knapp ein halbes Jahr verzögert.

Nun aber kann es zügig gehen: Bis Ende Februar sollen die Entkernungs- und Abrissarbeiten beendet sein, so Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak. Dann können die Arbeiten am neuen Haus beginnen, die – wenn alles gut läuft – bis Ende März 2019 fertig sein sollen. „Wir wollten ursprünglich Ende des Jahres schon so weit sein, aber ob das noch zu halten ist, ist fraglich“, sagt Hoefer. Ganz ursprünglich hatte der Bauherr sogar gehofft, das Haus an der Ecke sanieren zu können, „aber da war zu viel kaputt, das ging nicht“, sagt Hoefer, dessen Sohn für das Projekt zuständig ist. Im Erdgeschoss des neuen Hauses wird dann die Sitzfläche des angrenzenden Cafés vergrößert. Die Frequenz an dem im Frühjahr 2017 fertiggestellten Platz hat sich enorm erhöht, beobachtet Hoefer, sodass der Bedarf an einer größeren Filiale mit mehr gastronomischer Nutzung gegeben ist.

Für Fußgänger ergeben sich jetzt während der Abriss- und Bauzeit einige Einschränkungen, erklärt Thomas Knaak, Pressesprecher der Stadt: Dadurch, dass der Baustellenbereich großzügig abgesperrt wird, können Fußgänger nicht durchs Kleinschmittsgässchen. Auch die Gasse neben dem Kaufhof ist betroffen. Hier ist kein barrierefreier Durchgang möglich. Fußgänger und Rollstuhlfahrer werden also über Löhrstraße und Altlöhrtor umgeleitet. Der Autoverkehr ist nicht betroffen.

Im Neubau, der vom Vallendarer Architekt Guido Fries geplant wurde, wird es neben der Gastronomie im Erdgeschoss vor allem Büroräume oder Praxen geben. Eventuell soll im Dachgeschoss zudem eine Wohnung eingerichtet werden, sagt Wilfried Hoefer.

Angst, dass durch den Bau der neue Platz jetzt wieder beschädigt werden könnte, muss niemand haben: Sollte es tatsächlich Schäden geben, so muss der Bauherr ihre Beseitigung bezahlen. Dazu hat er sich verpflichtet.

Von unserer Redakteurin Doris Schneider