Pfaffendorfer Brücke: Neubau wird geplant

Nach dem Brückenbau ist vor dem Brückenbau, und diesmal wird das Projekt noch erheblich größer als der Bau der Vorlandbrücke über Lützel.

Rund 40 000 Autos fahren jeden Tag über die Pfaffendorfer Brücke. Sie ist in keinem guten Zustand, ein Neubau ist dringend nötig.

Foto: Sascha Ditscher

Von unserer Redakteurin Doris Schneider

Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke steht an, und Peter Schwarz, Leiter der Abteilung Straßen- und Brückenbau bei der Stadt, hofft, dass im Jahr 2018 begonnen werden kann. Vor Jahren stand schon einmal der Baubeginn im Jahr 2017 im Raum. Die Stadt war bereits in den ersten Planungen: Die einfachste Variante ist, dass die alten Stützen genutzt werden, eine neue Brücke auf Hilfsstützen daneben gebaut wird (auf der Seite stromabwärts Richtung Festung, unter anderem deswegen, weil beim Bau die alte Brücke dann quasi als Schutz für die Baustelle fungieren kann). Dann wird der Verkehr auf die neue Brücke geleitet und die alte abgerissen, bevor die Brücke auf die alten Stützen verschoben wird. Geübt wurde der Verschiebevorgang ja bereits bei der Europabrücke, doch hier gibt es andere Dimensionen: Immerhin ist die Pfaffendorfer Brücke rund 500 Meter lang, nicht „nur“ 200, wie die Vorlandbrücke.

Doch Stopp. Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion schaltete sich ein: Vonseiten der Rheinanlieger-Staaten, die sich zweimal im Jahr in Straßburg treffen, gebe es die Anforderung: Die Brücke soll möglichst stützenfrei gebaut werden, damit sie die Schifffahrt überhaupt nicht beeinträchtigt. Mindestens aber soll das mittlere Feld eine Breite von 160 Metern haben. Zurzeit sind es drei Felder mit jeweils 105 Metern.

Stützenfrei, das geht gar nicht, sagt Peter Schwarz. Natürlich kann man stützenfreie Brücken bauen – aber nicht hier. Denn damit die stabil sind, müssen sie hoch sein, wie etwa die Raiffeisenbrücke zwischen Weißenthurm und Neuwied. Und das ist hier in Koblenz angesichts des Welterbestatus' undenkbar – man denke nur an die Waldschlösschenbrücke, die Dresden seinen Status gekostet hat.

Also quasi von vorn. Eine weitere Variante wird geplant: Danach ist das mittlere Feld etwa 160 Meter breit, entspricht also den Anforderungen. Und obwohl diese Brücke teurer ist, als die zunächst geplante, hofft die Stadt, sogar günstiger davonzukommen, weil sie mit hohen Zuschüssen rechnen könnte: Die Mehrkosten sind ja auf Vorgaben der Rheinanlieger-Staaten zurückzuführen.

Aber so einfach ist es nicht: Vonseiten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung kommt die Aussage, dass dieser Plan so nicht mitgetragen wird, dass also keine hohen Zuschüsse zu erwarten sind. „Dann haben wir gedacht, gut, gehen wir eben auf die alte Variante zurück“, sagt Schwarz. Aber auch das ist nicht so einfach, wie es klingt. Denn plötzlich soll der sogenannte Anprallschutz an den Brückenstützen viel stärker sein, als er es jetzt ist. Das heißt, die Stützen müssten verstärkt werden für den Fall, dass ein Schiff bei einem Unfall dagegen fährt. Bei der alten Brücke gilt noch der Bestandschutz, aber wenn sie neu gebaut wird – auch auf den alten Stützen – müssen die Pfeiler eben verstärkt werden. Enorm verstärkt.

„Das wäre theoretisch gegangen, man kann sie mit Beton ummanteln“, sagt Peter Schwarz. „Aber dann wird die Schifffahrtsrinne noch schmaler als sie es ohnehin ist.“ Und das kommt auf keinen Fall infrage.

Nun wird also wieder geplant, gerechnet, erste Zeichnungen entstehen. So wie es aussieht, ist die als Variante ja bereits überlegte Brücke mit dem größeren Mittelfeld die beste Lösung. „Sie muss wirtschaftlich sein, technisch dauerhaft – wir wollen ja nicht in 50, 60 Jahren wieder anfangen“, sagt Peter Schwarz. 100 Jahre soll sie schon halten. Und sie soll gestalterisch ansprechend sein. „Sie soll der Stadt zumindest ein bisschen das alte Gesicht zurückgeben“, sagt Schwarz. Die alte Brücke war eine Bogenbrücke, bevor sie im Krieg zerstört und durch den schlichten Neubau ersetzt wurde.

Noch aber laufen die Gespräche, alles ist noch nicht geklärt zwischen verschiedenen Zuständigen und Verwaltungen, und auch eine kleine Fledermaus spielt – wie bei vielen Bauvorhaben – eine Rolle. „Wir hoffen aber, dass es bald Entscheidungen gibt.“ Denn die alte Brücke wird nicht besser, mahnt Schwarz. Vermutlich wird man sie ohnehin noch verstärken müssen, damit sie durchhält, bis der Neubau fertig ist. „Denn sie aus dem Verkehr nehmen zu müssen, das wäre eine Katastrophe.“ Immerhin fahren täglich rund 40 000 Fahrzeuge über die Brücke – ein gewichtiges Argument.

Die neue Brücke: So soll sie aussehen

Die Brücke über den Rhein wird vermutlich etwas höher als die jetzige. Durch kleine Bögen soll sie aber luftiger und leichter wirken. Die Geh- und Radwege werden noch etwas breiter, als sie es ohnehin schon sind. Und auch die Fahrspuren selbst und der Abstand zwischen den Fahrspuren werden breiter. Die Fluss- und die Vorlandbrücke am Schloss werden zunächst auf Hilfsstützen neben der alten gebaut. Der Verkehr wird dann auf der neuen Brücke laufen – aufgrund der knappen Radien beim Ab- und Ausbiegen aber während dieser rund einjährigen Übergangszeit voraussichtlich nur auf drei Spuren, also einer mittleren Wechselspur. Morgens können also zwei Spuren stadteinwärts fahren, nachmittags zwei stadtauswärts. Dann wird die alte Brücke abgerissen, neue Stützen werden an dieser Stelle im Fluss errichtet. Anschließend wird die komplette neue Brücke auf die neuen Stützen rübergeschoben. Vorsichtige erste Kostenschätzungen gehen von einer Investition von 40 Millionen Euro aus.