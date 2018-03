Pegel steigen weiter: In Koblenzer Altstadt werden Stege aufgebaut

Bis auf einen Stand von mehr als 7,50 Meter wird das Hochwasser bis Sonntag in Koblenz noch ansteigen. So lautet die Pro-gnose des Hochwassermeldedienstes Rheinland-Pfalz, der als Grund die bereits gefallenen und noch vorhergesagten Niederschläge nennt. Damit sind nun weiterführende Maßnahmen zum Hochwasserschutz notwendig.

Zwei Abschnitte der Hochwasserschutzwand hat die Feuerwehr bereits errichtet. Der dritte folgt am heutigen Samstag. Foto: Jens Weber

Am Samstag wird laut einer Mittelung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz ab 9 Uhr der dritte Abschnitt der Hochwasserschutzwand im Stadtteil Neuendorf errichtet. Damit ist ein Gesamtschutz bis zu einem Pegelstand von etwa 8,45 Meter gewährleistet.

Ab Sonntag wird eine Abschnittsleitung für den Bereich Lützel, Neuendorf und Wallersheim eingerichtet. Diese fungiert auch als Ansprechpartner für die Bürger. Eine weitere Abschnittsleitung wird in der Altstadt am Florinsmarkt eingerichtet. In diesem Bereich wird mit dem Bau von Hochwasserstegen begonnen. Betroffen sind dort die Straßen „Auf der Danne“ und Kornfortstraße. Während des Aufbaus muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, da Zufahrtsstraßen temporär gesperrt werden müssen. Weitere vorbereitende Maßnahmen zum Stegebau werden für die Stadtteile Stolzenfels, Kesselheim und die rechte Rheinseite getroffen.

Für die Koblenzer Bürger wird wieder ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist in dringenden Fällen unter Tel. 0261/404.048.000 zu erreichen.

Auch der Straßenverkehr muss durch das Hochwasser mit Einschränkungen rechnen. So wird das Peter-Altmeier-Ufer wieder zwischen Schlachthofstraße und der Kastorbasilika gesperrt. Die Sperrung betrifft auch die Parkplätze in diesem Bereich. Anwohner, deren Parklätze in einem hochwassergefährdeten Bereich liegen, werden gebeten, die Pegelstände zu verfolgen und ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu entfernen. Betroffen sind auch die Bundesstraßen 416 und 49 entlang der Mosel. Bürger, die Sandsäcke benötigen, erhalten diese vom THW am Messeplatz in der Werner-von-Siemens-Straße.