Ortsbezirke in ganz Koblenz: Der Bürgerentscheid beginnt

Aus unserem Archiv

Koblenz

Der erste Bürgerentscheid in der Stadt rückt näher: Am 18. März stimmen die Koblenzer darüber ab, ob in der ganzen Stadt Ortsbezirke eingeführt werden sollen, inklusive Ortsbeiräten und Ortsvorstehern. Die Abstimmungsbenachrichtigungen landen in diesen Tagen in ihren Briefkästen.