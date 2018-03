Nur noch vorn in den Bus: Schulbeginn ist der Härtetest für die Kevag

Seit Anfang Juli dürfen Fahrgäste in Kevag-Bussen nur noch vorn einsteigen. Nach knapp sechs Wochen zieht das Unternehmen nun eine erste positive Bilanz. "Wir hatten zwar vereinzelte Beschwerden von Fahrgästen, aber in der Regel wird die Maßnahme akzeptiert. Und bislang gab es auch keine Verspätungen", sagt Bernd Reeb, Betriebsleiter Verkehrsservice bei der Kevag. Mit dem Schulbeginn an diesem Montag steht der Kevag allerdings noch der richtige Bewährungstest bevor.

Seit Anfang Juli gilt bei der Kevag: Einstieg nur vorn. Dies wird sich auch mit dem Schulbeginn nicht ändern. Foto: Peter Karges

Koblenz/Region – Seit Anfang Juli dürfen Fahrgäste in Kevag-Bussen nur noch vorn einsteigen. Nach knapp sechs Wochen zieht das Unternehmen nun eine erste positive Bilanz. "Wir hatten zwar vereinzelte Beschwerden von Fahrgästen, aber in der Regel wird die Maßnahme akzeptiert. Und bislang gab es auch keine Verspätungen", sagt Bernd Reeb, Betriebsleiter Verkehrsservice bei der Kevag. Mit dem Schulbeginn an diesem Montag steht der Kevag allerdings noch der richtige Bewährungstest bevor. "Wir werden allerdings auch bis zum Ende der Testphase in knapp zwei Monaten keine Ausnahmen machen. Selbst in den Spitzenzeiten ist der Einstieg vorn", betont Bernd Reeb.

Bei den Busfahrern stößt das neue Einstiegverfahren auf Zustimmung. "Wenn die Kunden sich erst einmal daran gewöhnt haben, dass Zeitkartenbesitzer vorne links direkt durchgehen können, dann dürfte dies auch nach den Ferien reibungslos funktionieren", meint Tobias Weger. Mit gewissen Verspätungen in Spitzenzeiten rechnet sein Kollege Gerhard Görgen jedoch schon. "Dies wird sich auf bestimmten Linien, die von vielen Schülern benutzt werden, morgens und mittags wohl nicht immer vermeiden lassen", meint Gerhard Görgen. Dennoch begrüßt er die neue Maßnahme. "Bei anderen Busunternehmen war der Einstieg vorne schon immer üblich, und dies ist auch vernünftig, da so die Hemmschwelle "schwarz zu fahren" erhöht wird", sagt Gerhard Görgen. Fahrkartenkontrollen wird es jedoch auch in Zukunft geben. "Wir haben keine Kontrolle deshalb entlassen oder ihm eine andere Aufgabe zugeteilt", sagt Reeb. Und auch bei den Fahrgästen heißt man den Vordereinstieg gut. "Wer eine gültige Karte hat, der hat damit kein Problem, und Schwarzfahrer schaden eh der Allgemeinheit. Gut, dass man es ihnen nun etwas schwerer macht", findet eine 73-jährige Rentnerin. Generell ist die hintere Tür übrigens nicht immer zu. "Für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einem Rollator wird hinten natürlich geöffnet", sagt Reeb.

