Notmutter im Einsatz: Wenn Papa plötzlich alleine zu Hause ist

In der Wohnung von Martin Wittmann schaltet und waltet zurzeit eine Frau, die der Vater zweier Söhne lieber nicht kennengelernt hätte. Dennoch ist der 43-Jährige froh, dass Heike Engel da ist. Sie hilft der Familie, dass der Alltag weitergeht, obwohl nichts mehr so ist, wie es bis vor 19 Wochen war. Martin Wittmanns Frau erlitt einen schweren Unfall und liegt seitdem im Koma. Wittmann fand sie bewusstlos im Wald. Von heute auf morgen stand das Leben der Familie Kopf.

Schicksalsgemeinschaft: Heike Engel hilft der Familie im Haushalt und betreut die beiden Kinder. Martin Wittmann ist froh, dass die Notmutter ihn nach dem schweren Unfall seiner Frau unterstützt. Foto: Katrin Steinert

Für solche Fälle gibt es Notmütter, die von verschiedenen Organisationen bereitgestellt werden. Eine dieser Hilfskräfte ist Heike Engel aus Winningen. Sie arbeitet für den gemeinnützigen Notmütterdienst und springt ein, wenn irgendwo eine Lücke klafft. Seit gut fünf Jahren gibt es das Regionalbüro Mittelrhein des Notmütterdienstes in Koblenz, seit drei Jahren ist Engel an Bord. Sie ist gelernte Tagesmutter, hat aber zurzeit keine Betreuungskinder. Als Notmutter auf Honorarbasis betreut sie rund vier bis fünf Familien im Jahr. Ihre Einsätze dauern von wenigen Wochen bis hin zu mehreren Monaten. Meist hilft sie bei komplizierten Schwangerschaften, wo Kinder im Haushalt versorgt werden müssen. Einen so aufwühlenden Fall wie den der Wittmanns hatte sie aber bislang nicht.

Die Kinder wissen nicht, wo die Mutter ist, und stehen vor der Tür

Das Unglück der Familie geschah am 4. September: Wie jeden Tag fuhr die 35-jährige durchtrainierte Mutter mit dem Mountainbike zum Dienst nach Rübenach. Dort arbeitet sie bei einem bekannten großen Fahrradhersteller. Noch bevor sie sich sechs Stunden später wieder auf den Heimweg machte, schrieben sie und ihr Mann sich Nachrichten. Martin Wittmann erzählt: „Wir haben uns ausgetauscht, was ansteht, was die Jungs noch vorhaben.“ Die kommen gegen 13.15 Uhr von der Schule heim, haben nachmittags Fußball, Handball oder Schlagzeugunterricht. Ihre Mutter war meist längst zu Hause, wenn sie klingelten. Doch an diesem Tag standen sie vor verschlossenen Türen – und riefen den Papa an.

Martin Wittmann, der beim selben Unternehmen wie seine Frau arbeitet, dachte, dass seine Liebste einen Platten hat und nach Hause schiebt. Ans Handy ging sie nicht. „Ich dachte, sie ist wütend wegen der Panne.“ Wittmann versicherte seinen Jungs, dass die Mama gleich kommt. Dann glaubte er selbst nicht mehr dran, bat eine Freundin, nach den Jungs zu schauen, und fuhr seiner Frau mit dem Auto entgegen. Er fand sie bewusstlos in einem Hang bei Güls. Wie die Polizei später rekonstruierte, muss die 35-Jährige bergab mit Tempo 35 auf einem Schotterweg gestürzt, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma trotz Helm erlitten und in den Hang geschleudert sein. So erzählt es Wittmann.

Für Martin Wittmann ist die Ungewissheit schwer auszuhalten: „Was am Ende übrig bleibt von meiner Frau, wissen wir nicht“, sagt er mit Tränen in den Augen. Auch Heike Engel weiß nicht, wie lange sie bei den Wittmanns gebraucht werden wird. Das hängt auch davon ab, wie lange die Berufsgenossenschaft ihren Einsatz bewilligt. Denn die zahlt den Dienst der Notmutter.

Solange fährt Heike Engel jeden Werktag für acht Stunden auf die Karthause und beginnt um 10 Uhr ihre Arbeit im Männerhaushalt: aufräumen, putzen, waschen, einkaufen, kochen. Mittags, wenn die Jungs (8 und 12 Jahre) heimkommen, isst sie mit ihnen und hilft bei den Hausaufgaben. Dinge, die immer die Mutter machte.

Martin Wittmann spürt, dass seine Jungs ihre Mama vermissen. Der Achtjährige kann sie immerhin so annehmen, wie sie jetzt ist. „Aber der Große realisiert, dass er nie wieder mit der Mama Mountainbike fahren kann“, erzählt der 43-Jährige mit brüchiger Stimme.

Vater stößt Familienberatung an, damit die Jungs begleitet werden

Er hat eine Familienberatung angestoßen. „Wir müssen als Dreierteam noch enger zusammenrücken“, betont er. Wittmann möchte, dass seine Jungs gut begleitet sind, auch, falls es mal Stress im Männerteam gibt. Mit Notmutter Heike kommen alle drei gut zurecht. „Dass Heike meine Frau nicht eins zu eins ersetzt, ist doch klar.“ Die Gläser stehen anders, die Wäsche ist anders gefaltet. „Aber das ist halt so“, sagt Wittmann. Ihm ist wichtig, dass die Dinge gemacht sind und seine Jungs eine feste Struktur haben.

Natürlich denkt er viel darüber nach, wie es weitergehen wird – auch räumlich. „Vermutlich müssen wir umziehen“, sagt Wittmann. Sollte seine gelähmte Frau ein 24-Stunden-Pflegefall bleiben, werden ein extra Zimmer und ein Pflegeraum benötigt. „Aber das steht in den Sternen.“ Er hofft erst einmal, dass sich ihr Zustand weiter verbessert. „Sie war immer sportlich, ihr Körper ist gesund.“ Mit 16 Jahren war sie Triathlon-Europameisterin. Ihr starker Körper lässt hoffen, dass intakte Nerven irgendwann lernen, Funktionen gestörter Areale zu übernehmen. Jeden Tag fährt Wittmann zu ihr, streichelt und massiert sie, spricht mit ihr, bewegt sie. „Was der Körper im ersten Jahr nicht bekommt, ist später nicht mehr gut zu machen“, sagt er. Dass er überhaupt jeden Tag nach der Arbeit bei ihr sein kann, verdankt er seinem Arbeitgeber, der Berufsgenossenschaft und vor allem Notmutter Heike Engel.

