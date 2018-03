Neues Projekt bringt Fußball inGanztagsschulen

Der Sport spielt im Nachmittagsprogramm an den 590 Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle – und die soll, was den Fußball angeht, nun noch bedeutender werden: Der Fußballverband (FV) Rheinland hat mit dem Mainzer Bildungsministerium das Kooperationsprojekt "Fußball macht Schule" gestartet, in dessen Rahmen 107 neue Fußball-Arbeitsgemeinschaften an 101 Ganztagsschulen im nördlichen Rheinland-Pfalz etabliert werden.

Sie hoffen auf ein gutes Gelingen des Projekts "Fußball macht Schule" (von links): Herbert Tokarski vom Bildungsministerium, Sebastian Ackermann vom Hauptsponsor RWE, Alois Stroh (FV Rheinland), Staatssekretär Hans Beckmann und Walter Desch, Präsident des FV Rheinland. Foto: Peter Karges

Koblenz – Der Sport spielt im Nachmittagsprogramm an den 590 Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle – und die soll, was den Fußball angeht, nun noch bedeutender werden: Der Fußballverband (FV) Rheinland hat mit dem Mainzer Bildungsministerium das Kooperationsprojekt "Fußball macht Schule" gestartet, in dessen Rahmen 107 neue Fußball-Arbeitsgemeinschaften an 101 Ganztagsschulen im nördlichen Rheinland-Pfalz etabliert werden. Mit dem Schuljahresbeginn in knapp drei Wochen ertönt der Anpfiff.

Für das Projekt konnte der FV Rheinland insgesamt 110 Übungsleiter gewinnen. "Diese sind alle im Besitz der C-Lizenz oder werden diese im Laufe eines Jahres erwerben", betont Walter Desch, Präsident des FV Rheinland. Die Übungsleiter erhalten ein Honorar von 15 Euro pro Stunde – und zwar vom Land.

Mit dem Projekt möchte der FV nicht nur den Sport in der Schule, sondern langfristig auch den in den Vereinen stärken. "Wir hören von Fußballtrainern heutzutage immer häufiger, dass den Kindern wegen der Ganztagsschule mitunter die Zeit fehlt, um im Verein zu spielen. Deshalb wollen wir in den Schulen mit Fußball-AGs tätig werden, um langfristig die Kinder vielleicht auch wieder stärker an die Verein heranzuführen", erklärt Desch.

In den Arbeitsgemeinschaften sollen neben der Kondition vor allem die fußballspezifischen Grundtechniken wie Dribbling, Passen oder Torschuss geübt werden. Zudem sollen im Bereich der Taktik auch unterschiedliche Spielsysteme vermittelt werden.

Bei aller Schulung sind die Fußball-Arbeitsgemeinschaften eindeutig auf den Breitensport angelegt. "Es geht hier nicht darum, Talente zu sichten, sondern den Kindern ein Angebot im Bereich der Bewegung zu machen, weil wir wissen, dass Sport sowohl die Konzentration als auch die Lernbereitschaft sowie das soziale Verhalten fördert", unterstreicht der rheinland-pfälzische Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann.

Um das Projekt zu verwirklichen, hat der FV in seinen laufenden Etat 80 000 Euro eingestellt. "Die Hälfte dieses Betrags haben wir für Material ausgegeben. Denn es ergibt wenig Sinn, beispielsweise in einer Grundschule eine Fußball-AG anzubieten, wenn gerade mal ein oder zwei Bälle dort sind", sagt Walter Desch. Unterstützt wird das Projekt vom Energiekonzern RWE, der einen fünfstelligen Betrag über drei Jahre stiftet. Zudem hofft der FV noch auf weitere Unterstützung seitens des Landes.

Was die Übungsstunden anbelangt, so hat man sich bei FV Rheinland übrigens ein hohes Ziel gesetzt. Desch kündigt an: "Auch wenn Übungsleiter krank sind, werden wir dafür sorgen, dass eine Vertretung geschickt wird. Denn im Schulbetrieb gibt es nichts Schlimmeres als Fehlstunden, das gilt für Latein ebenso wie für den Sport." Peter Karges