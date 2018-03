Neues Konzept: "Rhein in Flammen" wird begleitet vom Sommerfest

Mehrere Gründe sprechen dafür, das traditionsreiche, aber eben gleichermaßen ein bisschen in die Jahre gekommene Fest "Rhein in Flammen" auszudehnen und damit aufzuwerten: Erstens sollen Koblenzer Bürger auch wieder stärker an dem Fest Interesse finden und Touristen von Freitag bis Sonntag in Koblenz bleiben (oder länger), zweitens sollen neben den etwas Älteren nun auch wieder stärker Familien und junge Leute begeistert werden und drittens braucht das Fest einfach eine Auffrischung, resümiert Andreas Bilo, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik, bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Konzepts.

Neues Konzept, neuer Name: "Mit ,Rhein in Flammen' ist traditionell ja vor allem das Feuerwerk gemeint", sagt Thomas Steinebach, Leiter der Abteilung Veranstaltungen. Der Name "Koblenzer Sommerfest" soll die Leichtigkeit des Buga-Sommers mit transportieren, den die Veranstalter sich von dem zweieinhalbtägigen Fest am zweiten Augustwochenende erhoffen. Und: Das Koblenzer Sommerfest begleitet "Rhein in Flammen", ergänzt es – und steht nicht in Konkurrenz dazu.

"Auf zu neuen Ufern" ist dabei gleichzeitig Untertitel wie Programm: An den neu gestalteten Ufermeilen am Rhein und an der Mosel soll es ein äußerst vielfältiges Programm auf elf Bühnen und kleineren Nebenschauplätzen geben, das ausdrücklich zum Flanieren einlädt. Von der Wiese am Weindorf bis zum jetzigen Busparkplatz an der Mosel zieht sich das Veranstaltungsband. Dabei sind unterschiedliche Musikstile, Kleinkunst und Theater-Walkacts. Ein besonders witziges Fest: die "Silent Disco", also Ruhe-Disco im Schlossgarten am Freitagabend. Die Gäste bekommen Kopfhörer und können zwischen zwei verschiedenen DJs wählen. Die Musik, zu der sie tanzen, hören die Umstehenden nicht – sicher ein lustiges Bild für Passanten und andere Besucher. In dem Gebiet rund um den Wasserspielplatz gibt es ein Kinderprogramm, bei dem die Koblenz Touristik von der Görlitz Jugendstiftung und der Jugendkunstwerkstatt unterstützt wird.

Apropos Unterstützung: Das Koblenzer Sommerfest wird mit vielen Partnern aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit geprägt, die für drei Jahre ihre Kooperation zugesagt haben, um das neue Konzept in Ruhe austesten zu können. So kostet es die Stadt nicht mehr als Rhein in Flammen sonst gekostet hat, ohne dass Eintritt erhoben werden muss, außer für ein paar größere Veranstaltungen wie zum Beispiel Brings am Freitag am Deutschen Eck oder das Open Air Kino am Weindorf.

Gefeiert werden soll am Freitag, 10. August, ab 15 Uhr, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Dieser letzte Tag wird von Gruppen aus den Stadtteilen mitgestaltet. Das Motto: 30 Stadtteile = eine Stadt".

Heißen könnte es auch: 50 000 Leuchtstäbe = eine Stadt. Denn für 5 Euro das Stück sollen möglichst viele blau leuchtende Plastikstäbe verkauft werden, die dann auch den Gästen des Schiffskorso am Samstagabend zeigen: Koblenz hat sich verändert.

