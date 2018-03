Neues Kita-Elternportal: Alle Wartelisten sind gelöscht – Was Eltern wissen müssen

Aus unserem Archiv

In der Stadt Koblenz gibt es 65 Kitas, auf deren Wartelisten Hunderte Kinder stehen. Viele davon sind völlig veraltet und machen die Vermittlung von Betreuungsplätzen uneffizient (die RZ berichtete). Am Donnerstag hat die Stadt ihr neues Kita-Elternportal freigeschaltet – und zuvor alle Wartelisten von Kindergärten, Kindertagesstätten und Horts gelöscht. Das erklärt die Leiterin der Vermittlungsstelle im Jugendamt, Natalia Krüger, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es war den Kita-Leitungen nicht zuzumuten, alle Betreuungsanfragen in den Wartelisten auf Aktualität zu überprüfen und dann ins System einzupflegen.“ Das wäre zulasten der Kinder gegangen, sagt Krüger. Sie beruhigt: „Die Zeit, die ein Kind auf einer Warteliste steht, ist kein Vergabekriterium.“ Die RZ beantwortet die sechs wichtigsten Fragen zum neuen Eltern-Onlineportal in Koblenz.