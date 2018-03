Neuer Strom: In 245.000 Haushalten werden Zähler ausgewechselt

Folgendes Szenario wird sich zwischen 2018 bis 2032 hunderttausendfach in der Region abspielen: An der Haustür klingelt es, ein Monteur möchte reingelassen werden, um die Stromzähler in der Wohnung auszuwechseln. Mindestens drei Monate zuvor wurde der Bewohner darüber schriftlich informiert. Etwa 245.000 Haushalte vom Westerwald über Koblenz bis nach Cochem werden betroffen sein. Aber was steckt dahinter? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Mammutprojekt im Überblick.

Ein Monteur tauscht den alten Stromzähler (links) gegen einen neuen aus. Insgesamt sind rund 245.000 Haushalte betroffen. Dementsprechend lang wird der Wechsel auch dauern: Die EVM rechnet damit, dass erst 2032 alle Stromzähler ausgetauscht werden sein sollen.

Foto: EVM

Bei wem werden die Stromzähler ausgetauscht?

In rund 245.000 Haushalten im nördlichen Rheinland-Pfalz – von Cochem über Lahnstein, Koblenz und Montabaur nach Westerburg bis hin zur Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen – werden die Stromzähler ausgetauscht. Die 245.000 Haushalte, die nun betroffen sind, sind Kunden bei der ENM (Energienetze Mittelrhein), die das Stromnetz der Muttergesellschaft EVM (Energieversorgung Mittelrhein) betreibt. Aber auch die anderen Netzbetreiber in Deutschland und Europa müssen die Stromzähler auswechseln, denn der Einbau der neuen Messtechnik wurde vom Gesetzgeber vorgegeben und ist verpflichtend.

Was kommt nun auf die betroffenen Haushalte zu?

Ausgetauscht wird nach Bedarf. Das heißt: Die bisherigen schwarzen Stromzähler, die in jedem Haus hängen, haben eine Gültigkeit von 16 Jahren. Danach müssen sie gewartet werden. Die Stromzähler, die nun als nächsten gewartet oder ausgetauscht werden müssten, werden deshalb zuerst ausgetauscht. Betroffene Haushalte werden mindestens drei Monate, bevor der Monteur an der Haustür klingelt, per Brief informiert. Erste Briefe wurden bereits verschieckt – mit dem Austausch der Stromzähler wurde also bereits begonnen. Er wird sich voraussichtlich über 14 Jahr hinziehen.

Warum müssen die Stromzähler überhaupt ausgetauscht werden?

„Mit der bisherigen Messtechnik sind wir ziemlich blind“, sagt Dr. Andreas Hoffknecht, Geschäftsführer der ENM. Die neuen Zähler können den Stromverbrauch hingegen digital messen und genau anzeigen. Die Daten werden zudem zwei Jahre lang gespeichert und können vom Verbraucher jederzeit abgerufen werden. So soll die Energiewende vorangetrieben werden. „Wir bringen die zum Teil mehrere Jahrzehnte alte Zählertechnik in das digitale Zeitalter“, erklärt Hoffknecht. „Und wer seinen Stromverbrauch im Blick hat, kann ihn auch selbstkritisch betrachten“, so seine Hoffnung. Das Ziel ist es also, den Stromverbrauch allgemein zu senken.

Und wer bezahlt den Austausch?

Der Zähleraustausch bezahlt der Netzbetreiber, also die ENM. Für den Bewohner fallen somit keine zusätzlichen Mehrkosten an. Da die neuen Geräte aber den Platz der alten einnehmen, muss dennoch jedes Jahr ein Monteur zum Ablesen kommen.

Ist der Stromzähleraustausch verpflichtend?

Ja. Der Einbau der neuen Messtechnik ist, wie der bisherige Stromzähler übrigens auch, durch den Gesetzgeber vorgegeben. Wer sich dem Wechsel dennoch verweigert, dem wird irgendwann der Strom abgedreht.

Von unserer Reporterin Nina Kugler