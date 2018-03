Narren lesen Verwaltung und Kommunalpolitik die Leviten: Das waren die Themen der Wagen

Aus unserem Archiv

Koblenz

Die große Politik ist ausgefallen. Kein Wunder: Das Chaos in Berlin würde viele Wagenbauer überfordern. Sie hätten ja fast täglich umbauen müssen. In Koblenz ist man da konsequenter. Hier halten die Provisorien Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Den Narren bleibt also genug Zeit. Zudem hat ja die einzige Stadt an Rhein und Mosel genügend eigene Probleme, es wäre also sinnlos, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und genau das spiegelte sich im Rosenmontagszug 2018 wider.