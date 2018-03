Nahversorgung: Kobern-Gondorf diskutiert über einen Markt

Benötigt Kobern-Gondorf einen Wochenmarkt wie in Winningen oder auch in Weitersburg? Diese Frage hat die CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat jüngst aufgeworfen. Eine Antwort darauf wurde bei der jüngsten Ratssitzung nicht gefunden. Das soll sich aber bald ändern.

Findet auf dem historischen Marktplatz von Kobern bald ein Wochenmarkt statt? Die Option soll geprüft werden. Foto: Volker Schmidt

Denn der Rat entschied, dass die Option durch einen Arbeitskreis, aber auch die Gemeindeverwaltung geprüft werden soll. Der Fraktionssprecher der CDU, Karlheinz Pistonio, ist überzeugt, dass ein Wochenmarkt eine gute Sache sein könnte. „In Kobern-Gondorf sind in jüngster Zeit einige Geschäfte geschlossen worden“, sagt er und bezieht sich damit unter anderem auf die plötzliche Standortaufgabe des Norma-Marktes, aber zum Beispiel auch auf die Aufgabe des Lottoladens auf dem Marktplatz. Zudem würde die Selbstvermarktung von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln nur von wenigen Betrieben wahrgenommen.

Pistono sagt ganz offen, dass auch das positive Beispiel aus Winningen, wo man nach dem Wegfall eines Lebensmittelmarktes erfolgreichen einen Wochenmarkt installierte, einen Einfluss auf die Entscheidung gehabt hätte, den Antrag zu stellen. In Winningen werden von fliegenden Händlern Lebensmittel angeboten – es wird aber auch Wein von einheimischen Winzern ausgeschenkt. Der Markt dient somit nicht nur als Einkaufsmöglichkeit, sondern auch als Treffpunkt für die Bevölkerung. Das könnte sich die CDU auch für Kobern-Gondorf vorstellen: „Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit, in der die älteren Semester in der Regel weniger mobil sind, haben die Wochenmärkte somit auch eine soziale Komponente“, heißt es in der Beschlussvorlage des Rates.

Doch ein möglicher Markt könnte nach Meinung Pistonos noch andere positive Effekte haben. Pistono glaubt zum Beispiel an Vorteile für den Tourismus, die aus einem regelmäßigen Markt entstehen können. „Zudem könnten wir so den Marktplatz beleben“, so der CDU-Sprecher. Und nicht nur den: Pistono kann sich auch vorstellen, dass der Markt im Wechsel auf dem Marktplatz in Kobern und dem Von-der-Leyen-Platz in Gondorf stattfindet.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Im ersten Schritt soll die gegründete Arbeitsgruppe herausfinden, ob bei Händlern überhaupt die Bereitschaft besteht, nach Kobern-Gondorf zu kommen. „Wir wollen auch mal zu den anderen Märkten fahren, um herauszufinden, was zur Durchführung nötig ist“, erklärt Pistono. Gleichzeitig wird die Gemeindeverwaltung bei der Verbandsgemeinde nachfragen, welche Rahmenbedingungen für die Etablierung eines Marktes nötig sind, bestätigt Ortsbürgermeister Michael Dötsch, der aus den Erfahrungen mit Oster- und Weihnachtsmarkt weiß, dass einige Regelungen einzuhalten sind.

Dötsch steht der Idee, einen Wochenmarkt zu etablieren, keineswegs ablehnend gegenüber, ist aber noch vorsichtig. Der Unterschied zu Winningen sei, dass es dort ansonsten keine Einkaufsmöglichkeit mehr gibt. „Bei uns wäre noch ein Vollsortimenter direkt um die Ecke.“ Natürlich sei die Versorgungssituation in letzter Zeit nicht besser geworden. Vor ein paar Jahren gab es nach Informationen des Ortschefs schon einmal Bestrebungen, einen solchen Wochenmarkt in Kobern-Gondorf zu installieren. Die Händler hätten damals aber kein Interesse gehabt.

Händler, die Interesse haben, können sich unter Tel. 02607/521 mit dem Arbeitskreismitglied Karlheinz Pistono in Verbindung setzen.

Von unserem Redakteur Volker Schmidt