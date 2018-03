Närrisches Rendezvous in Niederfell: Karnevalisten kamen auf RZ-Einladung ins Bürgerhaus

Raus aus der eigenen Stadt oder der Gemeinde, rein in ein Spektakel, das Karnevalisten aus der ganzen Region optimale Chancen bietet, sich gegenseitig besser kennenzulernen: Beim Närrischen Rendezvous unserer Zeitung, bei dem der Veranstaltungsort turnusmäßig wechselt, ist der Name auch Programm. Dieses Mal war die Wahl auf das Dorfgemeinschaftshaus in Niederfell gefallen. Nicht nur Kenner wissen, dass Moselaner perfekte Gastgeber sind. Entsprechend gut war die Stimmung.

Stimmungsmusik und mitreißende Showtänze prägten den Rahmen für das Fastnachts-Gipfeltreffen der besonderen Art, für das die Niederfeller den Weg frei gemacht hatten. Genauer gesagt: Es waren die Aktiven des Möhnenclubs „Draller Möhnen“ – mit ihrer Obermöhne Karola I. vom Thilmann's Eck an der Spitze – und die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Niederfeller Faasenacht mit Moderator Thorsten Meidt, die gemeinsam mit dem RZ-Organisationsteam den karnevalistischen Abend vorbereitet hatten. Und Hans Kary sorgte dafür, dass alles straff über die Bühne ging und Langeweile erst gar nicht aufkam. Der Geschäftsführer der RZ-Media, des Vermarktungsunternehmens unserer Zeitung, ist ein erfahrener Profi. War er doch selbst drei Jahrzehnte Sitzungspräsident in seiner Heimatgemeinde Niederfell. Entsprechend groß war die Unterstützung durch die örtlichen Aktiven. Sie sorgten geräuschlos und schnell für die Bewirtung.

Eine Erkenntnis des Abends war, dass Karneval mitunter eine echte Wissenschaft sein kann. Denn jede Kommune an Rhein und Mosel hat so ihre Eigenart, was sich in den Interviews, die die beiden Moderatoren mit den Tollitäten führten, sehr schnell zeigte. Den Vogel dürfte dabei die Stadt Bendorf abschießen. Wer hier Prinz und Prinzessin werden will, muss die Narren gleich in vier Sprachen in Wallung bringen. Denn das klassische „Helau“ wird nur im Stadtteil Mülhofen gerufen. Prinz Gregor I. aus der Kölle-Hölle (benannt nach dem Partykeller des leidenschaftlichen FC-Köln-Fans) und Prinzessin Tine I. vom goldenen Tanzschuh erklärten die örtlichen Schlachtrufe: „Stromberg Meck Meck“, „Sayn SäBaLä“ und Bendorf „Hädau“.

Vielseitigkeit ist auch in Mülheim-Kärlich gefragt. Und da kann man keine Anfänger ranlassen. Deshalb fiel die aktuelle Wahl auf Prinz Thomas III. Der närrische Obstbauer aus Wolken ist seit mehr als drei Jahrzehnten im närrischen Geschäft, wobei er weite Teile seiner Karriere als Redner, Präsident und Vorsitzender in seinem Heimatort absolvierte. Dagegen Prinz Frank I. streng „Import“, was sich auch in seinem Namenszusatz „von der Saar of die Brück“ widerspiegelt.

Die Glanzlichter setzten die Tanzgruppen, die einen interessanten Überblick über das Leistungsvermögen einer Region gaben. Direkt am Anfang setzten die Mitgastgeber Akzente: Der VfR Niederfell schickte seine Sternchen und Leevja auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Während die Glitzergarde der Gülser Seemöwen das Oberzentrum Koblenz vertrat, zeigte die Showtanzgruppe Black & White vom Möhnenverein „Ewig Jung“, dass man in Löf im wahrsten Sinne des Wortes zirkusreif feiern kann. Den leuchtenden Abschluss des Tanzprogramms vollzog die Showtanzgruppe Kubalissima des Möhnenvereins „Lustige Weiber“ Weitersburg.

Ein Sonderlob verdiente sich die Band Zufallsexperiment. Sie würzte das sehr kurzweilige Närrische Rendezvous musikalisch.

Von unserem Mitarbeiter Reinhard Kallenbach