Nachwuchsschauspieler gesucht: UFA lädt zum Casting ins Löhr-Center ein

Aus unserem Archiv

Koblenz

Bei einer großen Film- oder Fernsehproduktion mitzuwirken, ist der Traum vieler Menschen. Laut eigener Darstellung will die UFA Film & TV Produktion diesen Traum auch jungen Koblenzern erfüllen und kommt deshalb mit der „Talentbase“ am Samstag, 24. Februar, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ins Löhr-Center.