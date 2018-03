Nachts in der Seilbahn unterwegs

Zur langen Indiana-Jones-Filmnacht beim RZ-Open-Air-Kino auf der Festung am Freitag, 6. Juli, fährt die Seilbahn bis 5 Uhr morgens – es ist die einzige echte Nachtfahrt in diesem Jahr, teilen die Seilbahn-Betreiber mit, die passend dazu zum "Nightline"-Film- und Fotowettbewerb aufrufen.

Wenn die Sonne untergeht, bietet eine Fahrt mit der Koblenzer Seilbahn – vorbei am Kaiser-Denkmal – ganz besondere Ausblicke und Momente. Am Freitag fahren die Gondeln die ganze Nacht durch. Dazu passend wird ein Foto- und Filmwettbewerb gestartet.

Foto: RLP-Tourismus

Alle Nachtschwärmer, die am Freitag ab Mitternacht über den Rhein gondeln, können mitmachen. Dazu müssen sie nur ein paar Fotos schießen oder ein Video drehen und ihren Beitrag dann per E-Mail an info@seilbahn-koblenz.de schicken. Bilder und Filme werden dann im Internet bewertet, zu gewinnen gibt es unter anderem Saisonkarten.