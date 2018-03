Nach Raubüberfall auf 24-Jährige: Polizei sucht zwei Frauen, die zu Hilfe kamen

Aus unserem Archiv

Koblenz

Eine 24-Jährige wartet am Sonntagabend in der Frankenstraße auf ihren Mann, als sie von zwei Männern angesprochen wird. Kurz darauf schlug einer der beiden die Frau, während der Zweite ihr Handy an sich riss. Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei sucht Zeugen.