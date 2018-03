Nach Hochwasser: B42 in Vallendar wieder befahrbar

Gute Nachricht für alle Autofahrer in und um Vallendar: Die Bundesstraße 42 ist nach dem Hochwasser der letzten Tage seit Mittwochmorgen wieder komplett befahrbar.

Während am Dienstagnachmittag noch Wasser und Dreck auf der Bundesstraße 42 bei Vallendar stand, ist die Sperrung nach nächtlichen Reinigungsarbeiten mittlerweile wieder aufgehoben. Foto: Andreas Egenolf

Früher als geplant konnte die Sperrung der B42 am Mittwoch gegen 10.15 Uhr wieder aufgehoben werden, wie Vallendars Verbandsgemeindebürgermeister Fred Pretz erklärt. "In einer Nacht- und Nebelaktion wurde die B42 von den Bauhofmitarbeitern gereinigt und ist nun wieder uneingeschränkt befahrbar", sagt der VG-Chef. Da der Wasserstand des Rheins schneller als erwartet gesunken war, konnte die wichtige Verbindungsstraße bereits in der Nacht gereinigt werden und nicht, wie ursprünglich geplant, erst im Laufe des Mittwochs.

Aufgrund des Rheinhochwassers war die B42 auf Höhe der Stadthalle in Vallendar seit Freitagabend komplett gesperrt, was für Verkehrsprobleme in und um die Hochschulstadt sorgte. Durch die Aufhebung der Sperrung in Vallendar und am Peter-Altmaier-Ufer in Koblenz ist auch der Busverkehr mittlerweile nicht mehr beeinträchtigt, wie die EVM mitteilt. Die Umleitungen der Linien 1,7 und 8 sind aufgehoben. Auch der am Morgen zusätzlich eingerichtete Pendelverkehr auf der Linie 8 wird wieder eingestellt.

Andreas Egenolf