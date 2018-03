Messer gezogen: 22-Jähriger bedroht jungen Mann im Löhr-Center

Eine körperliche Auseinandersetzung im Koblenzer Löhr-Center hat am Montagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Zwei Männer waren in Streit geraten und mussten durch den Sicherheitsdienst getrennt werden.

Nachdem ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Streithähne trennen konnte alarmierte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich einer der Männer, ein 25-jähriger Kölner, bereits zu seinem geparkten Auto entfernt. Der Zweite, ein 22-jähriger Mann aus St. Goarshausen, konnte von den Polizisten hingegen noch im Treppenhaus des Einkaufszentrums angetroffen werden. Er zeigte sich sehr aggressiv und unkooperativ. Da er den Beamten bereits aus einem Vorfall in der Koblenzer Löhrstraße bekannt war, bei dem er nur wenige Stunden zuvor grundlos Passanten beleidigt und angriffen hatte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 22-Jährige während des Streits im Löhr-Center auch ein Messer aus seiner Gürteltasche gezogen und den 25-Jährigen damit bedroht. Später habe er auch mit dem Messer eine Delle am Auto des Kölners gestoßen. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Messer wurde sichergestellt, der Angreifer wegen Eigen- und Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

mbo