Massenkarambolage im Berufsverkehr: 15 Kilometer Rückstau auf der A 48 am Montagmorgen [2.Update]

Mitten im Berufsverkehr fuhr ein Lkw nahezu ungebremst auf ein Stauende auf der A 48 bei Koblenz auf. Mehrere Autos wurden ineinander geschoben. Eine Person wurde schwer verletzt. Es kam zu kilometerlangem Rückstau.

Insgesamt sechs Fahrzeuge waren in einen Unfall auf der A 48 bei Koblenz verwickelt. Foto: Polizei

Die A 48 in Richtung Trier ist derzeit auf Höhe der Anschlussstelle Bendorf wegen eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind bereits vor Ort.

[1.Update, 9.35 Uhr:] Wie die Polizei meldet, ist die Strecke wieder frei. Der Verkehr stockt allerdings noch.

[2. Update, 15 Uhr:] Die Polizei hat näheres zum Unfallgeschehen mitgeteilt: Gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen kam es zu einer Massenkarambolage auf der A 48. Insgesamt sechs Fahrzeuge waren daran beteilitgt. Mitten im Berufsverkehr kam es an der Anschlussstelle Koblenz-Nord zu stockendem Verkehr. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden VW auf und schob diesen auf zwei vorausfahrende Autos (einen Opel und einen Skoda). Diese beiden Autos wurden durch den Aufprall nach vorne geschleudert und blieben quer zur Fahrtrichtung stehen. Während ein weiterer nachfolgender Audi noch rechtzeitig vor der Unfallstelle anhalten konnte, fuhr ein Seat auf den Audi auf. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Ebenfalls leicht verletzt wurden die Fahrer des VW sowie des Skoda. Schwer verletzt wurde der Fahrer des Opel. Die Verletzten wurden vor Ort notärztlich versorgt, bzw in ein nachegelegenes Krankenhaus gerbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu einem erheblichen Rückstau von 15 Kilometern Länge auf der Fahrbahn Richtung Trier. Im Einsatz waren sechs Beamte der Autobahnpolizei Montabaur, die Autobahnmeisterei Heiligenroth, die Feuerwehren Koblenz und Bendorf, sowie Notarzt und DRK.

