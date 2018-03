Lkw-Maut trifft Spediteure hart

Auch Koblenzer Spediteure und ihre Kollegen in der Region müssen sich ab sofort mit weiter steigenden Mautgebühren abfinden. Denn mit dem heutigen 1. August werden die bundesweit 1135 Kilometer Bundesstraße, die autobahnähnlich ausgebaut sind, für Lastkraftwagen ab einem Gesamtgewicht von zwölf Tonnen mautpflichtig. Dazu gehören auch die Bundesstraße 9 zwischen Koblenz und Brohl sowie die Bundesstraße 42 zwischen Weitersburg, Bendorf und Neuwied.

Jede Fahrt für Brummifahrer auf der B 42 zwischen Weitersburg/Bendorf und Neuwied verteuert sich ab dem heutigen 1. August. Jetzt ist die vierspurige Strecke nämlich mautpflichtig. Foto: Stefanie Ehl

"Gelassen kann man das nicht mehr sehen. Das schmerzt", sagt Willi Thiel. Der Geschäftsführer der Spedition Balter in Mülheim-Kärlich rechnet mit einer Steigerung von 2,7 Prozent auf den Mautanteil, den das Traditionsunternehmen ohnehin schon leistet. Für eine Branche, die wegen des scharfen europäischen Wettbewerbs sowieso schon auf den Cent genau kalkulieren muss, steigt der Druck, zumal es schwierig sein dürfte, die Kosten komplett an die Kunden weiterzugeben.

Dass der Aufwand nicht unerheblich sein wird, hat auch Ralf Engel genau kalkuliert. "Ich rechne, je nach Schadstoffklasse, mit 15,5 Cent pro Kilometer", betont der geschäftsführende Gesellschafter der Spedition Flohr, die ihren Sitz im Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld hat. Das bedeutet: Für die zehn Kilometer lange Strecke vom Firmensitz in der Stettiner Straße zur Anschlussstelle der Auto- bahn 48 sind es es hin und zurück 3,10 Euro je Lkw pro Tag. "Bei 36 Fahrzeugen, die wir im Einsatz haben, sind das 112 Euro an einem Tag und bei rund 240 Arbeitstagen eine jährliche Mehrbelastung von rund 27 000 Euro", sagt Engel. Das Beispiel zeigt: Paradoxerweise können Unternehmen, die sich in verkehrsgünstig gelegenen Gewerbe- oder Industrieparks angesiedelt haben, plötzlich klar im Nachteil sein.

Die Entscheidung für die Neuregelung der Maut fiel übrigens bereits am 27. Mai 2011. Damals stimmte der Bundesrat einem Gesetz zur Neuregelung mautrechtlicher Vorschriften zu. Auf dieser Grundlage wird nun die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren für schwere Nutzfahrzeuge auf vier- und mehrstreifige Bundesstraßen ausgeweitet, die unmittelbar an eine Autobahn angebunden sind. Weitere Voraussetzungen sind eine durchgehende bauliche Richtungstrennung und eine Mindestlänge von vier Kilometern. Mehrspurige Stadtdurchfahrten wie zum Beispiel die Römerstraße oder die Ehrenbreitsteiner Ständerstraße sind von der Neuregelung nicht betroffen – Ortsdurchfahrten werden ausdrücklich ausgenommen.

Direkte Auswirkungen auf die Arbeit der Polizeidienststellen in Koblenz und Umgebung hat die Änderung übrigens nicht. Wer zu wenig oder gar keine Maut bezahlt, bekommt es mit speziell ausgerüsteten Teams der Mainzer Außenstelle des Kölner Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) zu tun. Anders sieht es bei der Überprüfung der Lenkzeiten, einer möglichen Überladung und anderen Delikten aus. In solchen Fällen sind die Beamten der Verkehrsdirektion Koblenz zuständig.

Mittelbar könnten die Polizisten in der Region dennoch mit den Folgen der Änderung konfrontiert werden – und zwar dann, wenn sich Lkw-Fahrer Schleichwege suchen. Das ist aber im Kreisgebiet unwahrscheinlich, weil ein Umfahren der Maut mit großen Umwegen verbunden wäre. Auch bei der Polizei Koblenz rechnet man nicht mit größeren Störungen. Die Erfahrung zeigt: Als die Autobahnmaut nach mehreren Verzögerungen zum 1. Januar 2005 gestartet wurde, gab es nur im Süden von Rheinland-Pfalz Probleme. "Wir müssen erst einmal abwarten", heißt es aus der Pressestelle.

Von unseren Redakteuren Reinhard Kallenbach und Mario Quadt