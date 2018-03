Lebenswerk und Ideen gewürdigt: Marketing-Award an Faas und Ehl

Sein neuer Dienstsitz ist Heilbronn. Doch am Wochenende ist Hanspeter Faas noch einmal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, um zufrieden Bilanz zu ziehen und eine wichtige Auszeichnung entgegenzunehmen: den Special Award des Marketing-Clubs Rhein-Mosel (MCRM). Der festliche Samstagabend in den Kuppelsälen der Festung zeigte: Der Buga-Geist lebt weiter. Auch Unternehmer Bernhard Ehl wurde ausgezeichnet.

Koblenz – Sein neuer Dienstsitz ist Heilbronn. Doch am Wochenende ist Hanspeter Faas noch einmal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, um zufrieden Bilanz zu ziehen und eine wichtige Auszeichnung entgegenzunehmen: den Special Award des Marketing-Clubs Rhein-Mosel (MCRM). Der festliche Samstagabend in den Kuppelsälen der Festung zeigte: Der Buga-Geist lebt weiter.

Motivator einerseits, "knallharter Kaufmann" andererseits: Laudator Joachim Hofmann-Göttig brachte mit diesem scheinbaren Widerspruch die besonderen Fähigkeiten des Preisträgers auf einen Nenner. Er könne begeistern und habe selbst in schwierigen Situationen immer an den Erfolg der Buga geglaubt. Und dieser Optimismus habe die sonst traditionell kritischen Koblenzer angesteckt, legte der OB nach. Für Faas war das Besondere der Koblenzer Buga, dass der Erfolg auf so vielen Schultern ruhte. Eine Buga als Bürgerbewegung – in dieser Form habe es das noch nicht gegeben.

Geehrt wurde beim Sommerfest des Klubs auch ein Mann, der seinen Durchbruch ebenfalls einer Bundesgartenschau zu verdanken hat: Bernhard Ehl. Der Unternehmer zeigte bereits bei der Buga 1979 in Bonn, dass Beton nicht langweilig und grau sein muss. Ergebnis: Ehls Unternehmen wuchs von 8 auf 1400 Mitarbeiter. Für diese Leistung gab es einen weiteren Special Award, wobei es sich Kurt Beck nicht nehmen ließ, die Laudatio selbst zu halten. Als Schirmherr lobte der Ministerpräsident vor allem die direkte und zupackende Art des Preisträgers.

Die Special Awards sind übrigens Sonderpreise, die der MCRM im Rahmen seines Marketing-Awards verleiht. Dieser rein ideelle, aber prestigeträchtige Preis würdigt herausragende Leistungen rund um das Marketing. Das kann zum Beispiel die Art und Weise sein, wie ein Produkt in den Markt eingeführt wird. Die im Zweijahresturnus vergebene Auszeichnung ging dieses Mal an das Food-Hotel Neuwied. Gewürdigt wurden die Kommunikationsmaßnahmen zur Positionierung des nach Angaben des Klubs in Deutschland einzigartigen Supermarkt-Themenhotels.

Die Neuwieder hatten sich im Finale gegen das Haus Rabenhorst in Unkel und die Bopparder Sebapharma durchgesetzt. Während es bei Rabenhorst um die Neupositionierung des Saftsortiments "Rotbäckchen" ging, widmete sich Sebapharma im Wettbewerbsbeitrag einer neuen Pflegedusche mit Granatapfel.

Relativ neu ist beim Marketing-Club Rhein-Mosel, dass auch studentische Abschlussarbeiten ausgezeichnet werden. Der Preis ging an Lukas Dominik Ballé, der seine Masterarbeit am RheinAhrCampus der Fachhochschule Koblenz einreichte. Sein Thema: ein Preismodell zur Vermarktung von mobilen Datendiensten. Weitere Finalisten waren Tom Bordemann (Bachelorarbeit Universität in Koblenz), sowie Jochen Hartmann (Bachelorarbeit) und Julian Bastgen (Masterarbeit) von der WHU – Otto Beisheim School of Management.

