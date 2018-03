Lage bleibt angespannt: Wie sich Städte und Gemeinden an Rhein und Mosel rüsten

Die gute Nachricht ist: Die Niederschläge in den Vogesen und im Schwarzwald sollen nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes am Wochenende weniger werden. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass die Pegel von Rhein und Mosel wohl noch bis Montag weiter steigen werden. Die einzelnen Kommunen entlang der Flüsse befinden sich unterdessen am Wochenende in Alarmbereitschaft. Erste Einsätze wurden bereits am Freitag gestartet.

Am Rheinufer in Weißenthurm geht derzeit nichts mehr. Bereits seit Donnerstag ist die Rheinuferstraße wegen des Hochwassers gesperrt.

Foto: Morcinek

Am Freitagnachmittag meldete das das Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier um 17 Uhr einen Wasserstand von 7,15 Meter am Pegel Cochem – Tendenz ebenfalls steigend. Am Rhein werden unterdessen ebenfalls weiterhin steigende Pegel Wasserstände gemeldet. Das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz gab um 17 Uhr einen Wasserstand von 6,24 Meter am Pegel Koblenz an, der sogar bis zu 7,77 Meter am Sonntagmorgen steigen kann.

Die immer weiter zunehmenden Flusspegel sorgen auch bei den Verantwortlichen, beispielsweise in der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar, für viel Arbeit. Wie der Bürgermeister der VG Vallendar, Fred Pretz, gegenüber unserer Zeitung erklärt, gehen die Experten vor Ort davon aus, dass die Insel Niederwerth ab dem heutigen Samstag nur noch über den Vallendarer Bahndamm erreicht werden kann. Die Anbindung der Rheininsel an die Bundesstraße 42 sowie der Rheinparkplatz am Vallendarer Willy-Brandt-Ufer werden den Prognosen zur Folge im Laufe des Samstags überflutet. Es könnte allerdings sogar noch schlimmer kommen, wie Pretz am Freitagmittag erklärt: „Wir könnten ab morgen auch Wasser auf der B42 stehen haben.“ Ob es dazu kommt, sei allerdings noch nicht klar. Im schlimmsten Fall könnte es auch zu einer Vollsperrung der B42 vor der neuen Stadthalle in Vallendar kommen, wenn das Wasser weiter steigt. Auf den Fall sei man vorbereitet. „Wir können in einer ganz kurzen Reaktionszeit den Verkehr umleiten“, verspricht Fred Pretz. Am Samstagmorgen wollen die Verantwortlichen über weitere Schritte entscheiden.

Trinkwasser ist die braune Rheinbrühe derzeit am Vallendarer Rheinufer nicht wirklich. An ein entspanntes Ausruhen auf der Parkbank ist derzeit höchsten mit nassen Füßen zu denken. Foto: Michael Defrancesco

Was sich allerdings bereits jetzt in Vallendar gezeigt hat ist, dass die erstmals in Koblenz-Neuendorf installierte Hochwasserschutzwand für ein Umdenken auf der anderen Rheinseite sorgt. „Wir müssen uns zukünftig am Pegel Neuwied ausrichten, weil er uns realistischere Werte als der Pegel Koblenz liefert“, erklärt Pretz. Was der VG-Bürgermeister damit meint: Der neue Hochwasserschutz in Neuendorf sorgt für mehr Wasser im Vallendarer Rheinarm. Damit stimmt auch die bisherige, zentimetergenaue Aufstellung nicht mehr, die den Einsatzkräften als Leitlinie galt, wann beispielsweise Sperrungen rund um das Rheinufer eingeleitet werden müssen. Diese Übersicht soll nun nach den Angaben von Fred Pretz überarbeitet werden.

Während auf dem Rhein die Schiffe wohl noch bis zur Marke von 6,50 Meter am Pegel Koblenz fahren, wurde an der Mosel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1 Uhr nachts die Schifffahrt bereits eingestellt, was nach den Angaben des stellvertretenden Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Koblenz, Tobias Schmidt, auch am Wochenende so bleiben werde.

An Land wurden in den vergangen Tagen bereits unter anderem die Unterführungen von Kobern-Gondorf, Lehmen und Winningen vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) gesperrt. „Ab 10 Meter am Pegel Trier rechnen wir mit ernsthaften Problemen im Bereich der Mosel und besetzen dauerhaft unsere Einsatzzentrale. Da werden wir aber wohl nicht hinkommen“, erklärt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Michael Gohmann, im Gespräch mit unserer Zeitung. Wasser würde bis dahin aber auch schon vor allem in die Kellern der Häuser in der ersten Reihe an der Mosel laufen. „Die Arbeit der Feuerwehr wird sich primär auf das hinterherreinigen beschränken und nicht auf das Primärereignis“, sagt Gohmann. Als Problem sieht er die schwankenden Pegelstände. „Die Pegel gehen ja rauf und runter wie an der Börse. Das macht es für uns schwierig überhaupt zu planen.“ Nichtsdestotrotz sei der LBM mit entsprechenden Sperrschildern bereits gerüstet und auch die Feuerwehren und Hilfskräfte in der VG Rhein-Mosel wüssten Bescheid, was im Notfall zu tun ist, auch wenn sie aufgrund fehlender Schutzwände teilweise zum Zuschauen gezwungen sind. „Wir warten letztlich auch, was sich ergeben wird. Der Samstag wird es zeigen“, meint der VG-Wehrleiter. Das Hochwasser würde nun auch zeigen, ob die Präventionsarbeit der vergangenen Monate Früchte gezeigt habe. Mit mehreren Veröffentlichungen zum Thema Hochwasser sollten in den zurückliegenden Monaten vor allem die Anwohner sensibilisiert werden, die noch kein Hochwasser an der Mosel mitgemacht haben. Gohmann appelliert: „Wir können nicht einzelne Wohnungen ausräumen. Das geht mit der Freiwilligen Feuerwehr nicht. Wenn es soweit kommt, dann müssen sich die Anwohner selbst auf das Hochwasser vorbereiten. Wir werden aber alles tun, was möglich ist.“

Ähnlich sieht es Arnd Lenarz, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weißenthurm, wo in den vergangenen Monaten gleich mehrere Informationsveranstaltungen zum Thema Hochwasser für die Bewohner der Rhein-Anrainergemeinden durchgeführt wurden. Gefruchtet haben diese allerdings nur in Teilen, wie Lenarz findet: „Es hat mich erschreckt wie unwissend manche Bürger sind, was die Pegelstände angeht.“ Um dem entgegenzuwirken werden am Wochenende mehrere Feuerwehrleute von Haus zu Haus gehen und entsprechende Handzettel in den Haushalten verteilen. Zudem werden sichtbare Markeirungen angebracht, um den Menschen zu verdeutlichen, bis wohin das Wasser steigt.

Alle Feuerwehreinheiten in der Verbandsgemeinde haben nach den Worten von Lenarz in den vergangenen Tagen unter anderem ihre Pumpen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Zudem wurden Maschinen zum Abfüllen von Sandsäcken vorbereitet und Sand bereits gelagert. Während die Rheinuferstraße in Weißenthurm bereits am Donnerstag gesperrt wurde, liefen am gestrigen Freitagnachmittag die Einsätze wegen des Hochwassers großflächig an. Ein provisorischer Spezialdamm mit Wasserfüllung wurde an der Becherstraße errichtet. Zudem wurden Tausende Sandsäcke für die kommenden Tage gefüllt und Vorbereitungen für den Bau von Stegen unter anderem in den Straßen von Kaltenengers, Urmitz und Weißenthurm getroffen.